Що подарувати дітям на Новий рік 2025 — найкращі ідеї за роками

Чоловік з дружиною і дітьми біля новорічної ялинки. Фото: Pikwizard

Зазвичай на новорічні подарунки для дітей витрачають багато сил і часу, адже завжди хочеться викликати посмішку на обличчі своєї дитини. Щоб точно не прогадати, дізнайтеся, що можна подарувати дітям різних років на Новий рік 2025.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку дітям на Новий рік.

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Що подарувати дітям від одного до трьох років

Діти у цьому віці починають цікавитися навколишнім світом, тому їм підійдуть іграшки для розвитку, які покращують дрібну моторику. Це можуть бути якісь набори або конструктори. Якщо вашим дітям або дитині від одного до трьох років, тоді можете подарувати їм щось із цього:

транспортні засоби (наприклад, самокати або велосипеди);

набори для гри з водою (наприклад, якісь ігрові набори);

кінетичний пісок та форми для гри;

"Сухий" басейн із кульками;

бізіборд або бізікуб;

сортер.

Три дитини різного віку біля новорічної ялинки. Фото: Novinky

Що подарувати дітям від трьох до шести років

Найкращими ідеями подарунка для дітей цього віку можуть стати:

пазли;

Залізна дорога;

конструктори;

машинка на радіоуправлінні;

іграшкова кухня, набір посуду;

Що подарувати дітям від семи до 12 років

Діти цього віку вже дорослішають, тому для них підійдуть подарунки, які розвивають. Якщо вашим дітям або дитині від семи до 12 років, тоді можете придбати їм або їй на Новий рік щось з цих подарунків:

книги;

настільні ігри;

дитячий годинник з GPS;

настільний футбол;

дитячий фотоапарат.

Дівчинка з подарунком біля ялинки на Новий рік. Фото: Decorexpro

Що подарувати дітям-підліткам

Підлітки вже починають збільшувати свої потреби, тому їм можна подарувати щось із цього:

тематичні енциклопедії з картинками;

ігрова приставка;

мурашина ферма;

пензлі, фарби, набір для декупажу або альбом;

рюкзак;

окуляри віртуальної реальності;

гіроскутер;

скарбничка у вигляді банкомату, бомби або сейфа;

роликові або льодові ковзани з комплектом захисту;

музичний інструмент;

портативна колонка;

електронна книга;

смартфон або планшет.

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