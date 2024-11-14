Що категорично не треба одягати на Новий рік 2025 — що не любить Змія

Молоді дівчата на святкуванні Нового року. Фото: Freepik

Наближається Новий рік, тому саме час подбати про те, у що ви будете одягнені у святкову ніч. Стилісти розповіли про те, від яких речей краще відмовитися на святкування року Зеленої Дерев’яної Змії, щоб не мати недоречний вигляд.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Надмірна кількість паєток

Попри те, що паєтки завжди асоціюються з Новим роком, їхня надмірна кількість цього року тепер вважається недоречною. Річ у тім, що будь-який одяг, який повністю вкритий паєтками, створює відчуття перевантаженості. Однак якщо ви все ж таки хочете додати блиску, обирайте одяг, де є мінімальна кількість паєток.

Молода дівчина в одязі з паєтками. Фото: Melorra

Тваринний принт

Незважаючи на те, що леопардовий принт потихеньку знову входить у головні тренди, на новорічну ніч його краще не обирати. Річ у тім, що таке фарбування може привернути занадто багато уваги і мати агресивний вигляд, а це точно не вписується в святкову атмосферу. Краще одягнути якийсь однотонний одяг насичених відтінків.

Молоді дівчина в тваринному принті. Фото: Pinterest

Масивні прикраси

Масивні сережки або намиста вже давно не в моді, тому в новорічну ніч краще відмовитися від ідеї одягнути їх. Річ у тім, що великі прикраси роблять ваш образ важким, тому краще одягнути щось легеньке і мінімалістичне.

Масивні намиста на шиї у дівчини. Фото: Pinterest

Неонові речі

Стилісти кажуть, що неонові речі — це один з головних антирендів цього Нового року. Яскраві кислотні відтінки були популярними у 2000-х, а цього року вони зовсім втратили свою актуальність. Тому краще одягнути на Новий рік одяг пастельних тонів.

Молода дівчина в неонових речах. Фото: Freepik

Пух чи пір'яні вставки

Великі вставки пуху або пір’їв раніше асоціювалися з корпоративами, а цього сезону вони створюють недоречну театральність в образі. Стилісти радять віддати перевагу тонкій вуалі, мереживу або напівпрозорим вставкам.

Дівчина в сукні з пір'ям. Фото: Pinterest

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