Що категорично не треба одягати на Новий рік 2025 — що не любить Змія

Краще не одягайте це на Новий рік Змії 2025 — головні антитренди
Наближається Новий рік, тому саме час подбати про те, у що ви будете одягнені у святкову ніч. Стилісти розповіли про те, від яких речей краще відмовитися на святкування року Зеленої Дерев’яної Змії, щоб не мати недоречний вигляд.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Головні антитренди в одязі на Новий рік-2025
Надмірна кількість паєток
Попри те, що паєтки завжди асоціюються з Новим роком, їхня надмірна кількість цього року тепер вважається недоречною. Річ у тім, що будь-який одяг, який повністю вкритий паєтками, створює відчуття перевантаженості. Однак якщо ви все ж таки хочете додати блиску, обирайте одяг, де є мінімальна кількість паєток.
Тваринний принт
Незважаючи на те, що леопардовий принт потихеньку знову входить у головні тренди, на новорічну ніч його краще не обирати. Річ у тім, що таке фарбування може привернути занадто багато уваги і мати агресивний вигляд, а це точно не вписується в святкову атмосферу. Краще одягнути якийсь однотонний одяг насичених відтінків.
Масивні прикраси
Масивні сережки або намиста вже давно не в моді, тому в новорічну ніч краще відмовитися від ідеї одягнути їх. Річ у тім, що великі прикраси роблять ваш образ важким, тому краще одягнути щось легеньке і мінімалістичне.
Неонові речі
Стилісти кажуть, що неонові речі — це один з головних антирендів цього Нового року. Яскраві кислотні відтінки були популярними у 2000-х, а цього року вони зовсім втратили свою актуальність. Тому краще одягнути на Новий рік одяг пастельних тонів.
Пух чи пір'яні вставки
Великі вставки пуху або пір’їв раніше асоціювалися з корпоративами, а цього сезону вони створюють недоречну театральність в образі. Стилісти радять віддати перевагу тонкій вуалі, мереживу або напівпрозорим вставкам.
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