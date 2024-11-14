Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік — головні кольори, стилі та ідеї декору

Мати з дитиною прикрашають ялинку. Фото: pexels.com

За китайським календарем, Новий 2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії, яка символізує мудрість, силу та вишуканість. Вважається, що, підібравши правильні кольори та декор для ялинки, можна отримати прихильність цієї таємничої тварини на весь рік.

Тож, щоб цей рік був успішним і приносив удачу, ділимося корисними порадами астрологів та декораторів, як прикрасити ялинку 2025 року, які кольори обрати та який декор зараз у тренді.

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У яких кольорах прикрашати ялинку 2025 року

Головні кольори новорічної ялинки 2025 року:

Зелений — основний колір, що символізує природу, зростання та стійкість. Змії сподобаються смарагдові кулі, зелений дощик, стрічки, ланцюжки, пір'я і навіть елементи бамбука, який є символом гнучкості.

— основний колір, що символізує природу, зростання та стійкість. Змії сподобаються смарагдові кулі, зелений дощик, стрічки, ланцюжки, пір'я і навіть елементи бамбука, який є символом гнучкості. Коричневий — колір землі та дерева, символізує стабільність, натуральність та тепло. Коричневі дерев'яні прикраси, елементи з ротангу або плетені орнаменти додають ялинці природності й затишку, а також прекрасно підкреслюють дерев'яну сутність символу року. Коричневий декор добре поєднується із золотом і зеленню, створюючи м'якість та гармонійність.

— колір землі та дерева, символізує стабільність, натуральність та тепло. Коричневі дерев'яні прикраси, елементи з ротангу або плетені орнаменти додають ялинці природності й затишку, а також прекрасно підкреслюють дерев'яну сутність символу року. Коричневий декор добре поєднується із золотом і зеленню, створюючи м'якість та гармонійність. Синій і блакитний — класичні кольори для новорічного декору, які символізують воду та спокій. Чудово поєднуються з зимовою тематикою, додають відчуття легкості та спокою. Використовуйте сині гірлянди, кулі з блискітками та підвіски.

— класичні кольори для новорічного декору, які символізують воду та спокій. Чудово поєднуються з зимовою тематикою, додають відчуття легкості та спокою. Використовуйте сині гірлянди, кулі з блискітками та підвіски. Золото — відтінок багатства й тепла, який 2025 році повертається у моду. Додайте золотисті стрічки, гірлянди та сніжинки, щоб ялинка виглядала вишукано і дорого.

— відтінок багатства й тепла, який 2025 році повертається у моду. Додайте золотисті стрічки, гірлянди та сніжинки, щоб ялинка виглядала вишукано і дорого. Срібний — благородний відтінок, який можна поєднувати з фіолетовими, лавандовими чи бузковими прикрасами. Сріблясті зірки та сніжинки підкреслять витонченість символу року. Сріблясті прикраси символізують стабільність і гармонійно підкреслюють силу та грацію Змії.

— благородний відтінок, який можна поєднувати з фіолетовими, лавандовими чи бузковими прикрасами. Сріблясті зірки та сніжинки підкреслять витонченість символу року. Сріблясті прикраси символізують стабільність і гармонійно підкреслюють силу та грацію Змії. Білий — символ чистоти та спокою, який гармонійно доповнює основні відтінки року Зеленої Дерев'яної Змії. Він ідеально пасує для створення ніжної зимової атмосфери. Використовуйте білі кулі, сніжинки. Штучний сніг на гілках створять зимову атмосферу та приваблять удачу. Білий декор добре поєднується із зеленим і синім, допомагаючи створити баланс між насиченими кольорами.

Саме ці кольори та їх відтінки принесуть гармонію та удачу і задобрять вибагливу Змію.

Астрологи радять врахувати, що сірий колір може зіпсувати енергію Змії та принести негативні наслідки, оскільки асоціюється з буденністю. Також не рекомендується обирати яскраві неонові кольори, червоний і чорний у великій кількості.

Дівчина прикрашає ялинку. Фото: freepik.com

Які матеріали можна використовувати для декору

Головний тренд 2025 року — натуральність та природність. Він відмінно поєднується з вимогами самої Зеленої Дерев'яної Змії.

Найкращим варіантом для ялинки 2025 року стануть новорічні прикраси з натуральних матеріалів:

новорічні іграшки з дерева;

шишки;

прикраси з тканини;

новорічні прикраси з паперу або картону;

солом'яні різдвяні прикраси: янголи, підвіски, зірки, сніжинки тощо;

горіхи;

висушені кільця апельсина;

палички кориці тощо.

Також чудовим декором стануть пряники, домашнє печиво, цукерки та інші солодощі.

Декор для ялинки на Новий 2025 рік. Фото: Новини.LIVE

Декор для ялинки на Новий 2025 рік. Фото: Новини.LIVE

Декор для ялинки на Новий 2025 рік. Фото: Новини.LIVE

Найважливіше, щоб у вашому домі панували гармонія, тепло і затишок. Незалежно від обраного стилю чи кольору, наповнюйте свято позитивними емоціями, щоб рік Зеленої Дерев'яної Змії був успішним для вашої родини.

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