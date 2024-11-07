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Що вдягнути на Новий рік 2025 — кольори, які задобрять Змію

7 листопада 2024 07:40
Світлана Конюшенко - Редактор
Що вдягнути на Новий, 2025 рік Змії — головні кольори для удачі, фасон, аксесуари
Жінки відзначають Новий рік. Фото: pexels.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Наближається Новий рік 2025, господарем якого за китайським календарем буде Зелена Дерев'яна Змія, що уособлює мудрість та гнучкість. Щоб зустріти свято гармонійно, з увагою до символу року, важливо обрати вбрання, яке не лише підкреслить ваш стиль, але й приверне удачу, добробут і щастя.

Новини.LIVE розповість, якого кольору вдягнути новорічне вбрання та які аксесуари обрати, щоб задобрити Зелену Дерев'яну Змію. Ці поради допоможуть створити ідеальний образ для цієї особливої події!

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Що вдягнути на Новий рік 2025 — головні кольори

Для привернення удачі у новому році обирайте кольори, що гармонізують з енергетикою Зеленої Дерев'яної Змії:

  • Зелений. Це головний колір року. Всі відтінки зеленого — від смарагдового і хвойного до м'ятного та оливкового — символізують зростання, здоров'я, гармонію та силу природи. 
  • Золотий та жовтий. Є символами багатства, тепла та щастя.
  • "Дерев'яні" відтінки. Доповнюйте свій образ кольорами природи — коричневий, темно-бежевий, пісочний, теракотовий. Такі відтінки підійдуть не тільки для одягу, але й для аксесуарів.
  • Чорний. Це глибокий колір, який символізує мудрість. Він буде також доречний у новорічну ніч 2025. 
  • Нейтральні тони. Базові пастельні та кремові відтінки ідеально поєднуються з кольорами року, додаючи образу гармонійності та спокою.

 

Що вдягнути на Новий рік 2025 — головні кольори
Молода дівчина у зеленій сукні. Фото: pexels.com

Які тканини та матеріали обирати 

Щоб гармонізувати з енергією Дерев'яної Змії, стилісти рекомендують обирати натуральні тканини — льон, бавовну або шовк. Вони комфортні, легко піддаються догляду та створюють відчуття природності, яке є важливим для зустрічі цього року.

Сміливі можуть обирати елементи з натуральної шкіри, замші або оксамиту. Натуральні матеріали не тільки додадуть вишуканості, а й забезпечать комфорт під час святкування.

 

Вбрання на Новий рік 2025: які тканини та матеріали обрати
Натуральні тканини на Новий рік 2025. Колаж: Новини.LIVE 

Який фасон обрати для святкування Нового року 2025

Щоб образ виглядав стильним і відповідав символіці року Змії, обирайте фасони, які підкреслюють елегантність, витонченість і легкість. Фасон має доповнювати вашу природну красу, підкреслювати індивідуальність, але залишатись ненав'язливим.

Ідеальним вибором стануть стримані сукні з м'якими лініями, костюми, що акцентують на талії, або ж спідниці міді. Уникайте надто об'ємних форм і надмірного декору — краще зосередитись на лаконічних, чистих лініях і натуральних силуетах. 

Який фасон обрати для святкування Нового року 2025
Вбрання на Новий рік 2025. Колаж: Новини.LIVE 
Що вдягнути на Новий рік 2025 — кольори, які задобрять Змію
Вбрання на Новий рік 2025. Колаж: Новини.LIVE
Що вдягнути на Новий 2025 рік Змії — головні кольори для удачі, фасон, аксесуари
Вбрання на Новий рік 2025. Фото: google.com

Аксесуари для новорічного образу в рік Змії

Для довершеного образу додайте аксесуари зі зміїними мотивами — це можуть бути пояс, браслети або кільця з витонченими змієподібними формами.

Не переборщуйте з прикрасами, виберіть одну або дві речі, що стануть акцентом. Також вдало виглядатимуть аксесуари з дерева, які символізують елемент року і додають вашому образу природної естетики.

 

Аксесуари для новорічного образу в рік Змії
Аксесуари на Новий рік 2025. Колаж: Новини.LIVE
Аксесуари для новорічного образу в рік Змії
Аксесуари на Новий рік 2025. Колаж: Новини.LIVE
Аксесуари для новорічного образу в рік Змії
Аксесуари на Новий рік 2025. Фото: pexels.com

Поради для завершення образу

Щоб додати образу розкішності, обирайте прикраси з легким блиском — наприклад, золотий або срібний відтінок у невеликій кількості, що додасть нотку шику. Але уникайте зайвого блиску, щоб не відвертати увагу від основної колірної гами.

Обираючи вбрання та аксесуари у гармонії з роком Змії, ви не лише створите стильний та комфортний образ, але й залучите енергію процвітання і гармонії на весь 2025 рік.

 

Що вдягнути на Новий рік 2025 — головні кольори
Пара святкує Новий рік. Фото: shutterstock.com

Що не варто одягати на новорічну ніч 2025 року

Рік Змії — це про вишуканість, тому уникайте надто яскравих, агресивних кольорів, таких як кислотно-жовтий або яскраво-червоний, які можуть розбалансувати образ. Натомість зосередьтесь на спокійних відтінках, які підкреслюють елегантність і витонченість.

Раніше ми розповідали, для яких знаків Зодіаку новорічна ніч 2025 року стане особливою. 

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