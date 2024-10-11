Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Не тільки Новий рік — яке важливе свято відзначать українці 1 січня arrow

Не тільки Новий рік — яке важливе свято відзначать українці 1 січня

11 жовтня 2024 20:44
Світлана Конюшенко - Редактор
Яке свято 1 січня 2025 — що українці відзначатимуть у цю дату окрім Нового року
Українці відзначають свято Маланки та Василя. Фото: Апостроф
Світлана Конюшенко - Редактор

Новий рік — це далеко не єдине свято, яке українці відзначатимуть 1 січня 2025 року. У цю дату на нас чекає ще й одне з найбільших церковних свят, а також народне, яке передалося нам ще від предків-язичників.  

Читайте також:

Що саме святкуватимемо 1 січня та які традиції великої дати, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

Що святкуватимемо 1 січня 2025 року 

Як відомо, ще у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар свят, а саме на новоюліанський. Відповідно усі неперехідні свята (свята, які мають фіксовану дату) відтепер відзначаємо на 13 днів раніше. 

Таким чином на 1 січня припадає тепер одне із найбільших церковних свят Обрізання Господнє. Цього дня віряни згадують, як Діва Марія та Йосип Обручник принесли до храму Сина — там його нарекли Ісусом (це ім'я Марії вказав Ангел) і здійснили обряд обрізання. 

Окрім цього, українські християни відзначають День святого Василя ВеликогоУвечері 1 січня у церквах та храмах традиційно відбуватимуться урочисті Богослужіння.

 

Що святкуватимемо 1 січня 2025 року
Святкування новорічних свят в Україні. Фото: depositphotos.com

Що відомо про народні свята Маланки й Василя 

Водночас за народною традицією у ніч з 31 грудня на 1 січня в Україні святкують свято Маланки й Василя

31 грудня (раніше 13 січня) — Щедрий вечір та переддень Старого Нового року, який у народі ще називають святом Маланки. А 1 січня (раніше 14 січня) — Старий Новий рік та свято Василя. 

Як стверджують українські етнографи, свято Маланки та Василя своїми коріннями сягає ще дохристиянських часів, про що свідчить і давньослов'янський фольклор.

Так, до наших днів збереглася красива легенда прадідів-язичників: у богині кохання Лади та бога всеєдиної гармонії Ладо була донька Миланка (вона ж Маланка, Меланка, Меланія). Одного дня прекрасну дівчину Меланію викрав лихий змій, ув'язнивши її у своєму підземному царстві. З полону чарівну Миланку звільнив богатир Василь-Безпальчик, за якого донька богів і вийшла заміж.

Так і повелося у наших предків напередодні Нового року вшановувати Маланку, як символ Місяця, а у сам Новий рік святкувати день Василя — символ Сонця. 

Церква, яка прийшла на наші землі, так і не змогла викорінити язичницькі традиції та обряди, тому частина з них фактично була інтегрована у християнські традиції. Таким чином наші предки почали вшановувати не богиню Маланку та богатиря Василя-Безпальчика, а преподобну Меланію та святого Василя Великого. 

Хай там як, а до наших днів збереглося чимало традицій та обрядів, пов'язаних із цими новорічними святами, яких більшість українців дотримуються й досі. 

 

Що відомо про народні свята Маланки й Василя
Святкування дня Маланки й Василя. Фото: google.com

Раніше ми писали, коли зустрічатимемо Новий рік 2025 та яка тварина стане його головним символом. 

свята традиції Маланка Обрізання Господнє Новий рік 2025 1 січня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

22:50 "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — десятки поранених

22:33 На Львівщині офіцер нараховував виплати бійцям, які пішли у СЗЧ — що вирішив суд

22:31 Синоптики прогнозують лютий холод та дощ у Києві — який прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:30 На Миколаївщині чоловік самовільно залишив службу — яке покарання

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

21:34 Синоптики попередили українців про різку зміну погоди наступного тижня

21:30 Працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах на Дерибасівській в Одесі

21:14 Довбик може не зіграти в матчі з Чехією в Лізі Націй

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

22:50 "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — десятки поранених

22:33 На Львівщині офіцер нараховував виплати бійцям, які пішли у СЗЧ — що вирішив суд

22:31 Синоптики прогнозують лютий холод та дощ у Києві — який прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:30 На Миколаївщині чоловік самовільно залишив службу — яке покарання

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

21:34 Синоптики попередили українців про різку зміну погоди наступного тижня

21:30 Працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах на Дерибасівській в Одесі

21:14 Довбик може не зіграти в матчі з Чехією в Лізі Націй

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник