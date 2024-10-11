Яке свято 1 січня 2025 — що українці відзначатимуть у цю дату окрім Нового року

Українці відзначають свято Маланки та Василя. Фото: Апостроф

Новий рік — це далеко не єдине свято, яке українці відзначатимуть 1 січня 2025 року. У цю дату на нас чекає ще й одне з найбільших церковних свят, а також народне, яке передалося нам ще від предків-язичників.

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Що святкуватимемо 1 січня 2025 року

Як відомо, ще у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар свят, а саме на новоюліанський. Відповідно усі неперехідні свята (свята, які мають фіксовану дату) відтепер відзначаємо на 13 днів раніше.

Таким чином на 1 січня припадає тепер одне із найбільших церковних свят Обрізання Господнє. Цього дня віряни згадують, як Діва Марія та Йосип Обручник принесли до храму Сина — там його нарекли Ісусом (це ім'я Марії вказав Ангел) і здійснили обряд обрізання.

Окрім цього, українські християни відзначають День святого Василя Великого. Увечері 1 січня у церквах та храмах традиційно відбуватимуться урочисті Богослужіння.

Святкування новорічних свят в Україні. Фото: depositphotos.com

Що відомо про народні свята Маланки й Василя

Водночас за народною традицією у ніч з 31 грудня на 1 січня в Україні святкують свято Маланки й Василя.

31 грудня (раніше 13 січня) — Щедрий вечір та переддень Старого Нового року, який у народі ще називають святом Маланки. А 1 січня (раніше 14 січня) — Старий Новий рік та свято Василя.

Як стверджують українські етнографи, свято Маланки та Василя своїми коріннями сягає ще дохристиянських часів, про що свідчить і давньослов'янський фольклор.

Так, до наших днів збереглася красива легенда прадідів-язичників: у богині кохання Лади та бога всеєдиної гармонії Ладо була донька Миланка (вона ж Маланка, Меланка, Меланія). Одного дня прекрасну дівчину Меланію викрав лихий змій, ув'язнивши її у своєму підземному царстві. З полону чарівну Миланку звільнив богатир Василь-Безпальчик, за якого донька богів і вийшла заміж.

Так і повелося у наших предків напередодні Нового року вшановувати Маланку, як символ Місяця, а у сам Новий рік святкувати день Василя — символ Сонця.

Церква, яка прийшла на наші землі, так і не змогла викорінити язичницькі традиції та обряди, тому частина з них фактично була інтегрована у християнські традиції. Таким чином наші предки почали вшановувати не богиню Маланку та богатиря Василя-Безпальчика, а преподобну Меланію та святого Василя Великого.

Хай там як, а до наших днів збереглося чимало традицій та обрядів, пов'язаних із цими новорічними святами, яких більшість українців дотримуються й досі.

Святкування дня Маланки й Василя. Фото: google.com

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