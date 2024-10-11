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Не только Новый год — какой важный праздник отметят украинцы 1 января

11 октября 2024 20:44
Светлана Конюшенко - Редактор
Какой праздник 1 января 2025 — что украинцы будут отмечать в эту дату кроме Нового года
Украинцы отмечают праздник Маланки и Василя. Фото: Апостроф
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый год — далеко не единственный праздник, который украинцы будут отмечать 1 января 2025 года. В эту дату нас ждет еще и один из самых больших церковных праздников, а также народный, который передался нам еще от предков-язычников.

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Что именно будем праздновать 1 января и какие традиции большой даты, узнайте далее в нашем материале.

Что будем праздновать 1 января 2025 года

Как известно, еще в сентябре 2023 года православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешла на новый календарь праздников, а именно на новоюлианский. Соответственно, все непереходные праздники (праздники, имеющие фиксированную дату) отныне отмечаем на 13 дней раньше.

Таким образом, на 1 января приходится теперь один из самых больших церковных праздников — Обрезание Господне. В этот день верующие вспоминают, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в храм Сына — там его нарекли Иисусом (это имя Марии указал Ангел) и совершили обряд обрезания.

Кроме этого, украинские христиане отмечают День святого Василия Великого. Вечером 1 января в церквях и храмах традиционно пройдут торжественные Богослужения.

 

Что будем праздновать 1 января 2025 года
Празднование новогодних праздников в Украине. Фото: depositphotos.com

Что известно о народных праздниках Маланки и Василя

В то же время по народной традиции в ночь с 31 декабря на 1 января в Украине празднуют праздник Маланки и Василя.

31 декабря (ранее 13 января) — Щедрый вечер и канун Старого Нового года, который в народе называют праздником Маланки. А 1 января (ранее 14 января) — Старый Новый год и праздник Василя.

Как утверждают украинские этнографы, праздник Маланки и Василя своими корнями уходит еще в дохристианские времена, о чем свидетельствует и древнеславянский фольклор.

Так, до наших дней сохранилась красивая легенда прадедов-язычников: у богини любви Лады и бога всеединой гармонии Ладо была дочь Миланка (она же Маланка, Меланка, Мелания). Однажды прекрасную девушку Меланию похитил злой змей, заключив ее в подземное царство. Из плена очаровательную Миланку освободил богатырь Василий-Безпальчик, за которого дочь богов и вышла замуж.

Так и повелось у наших предков в канун Нового года чествовать Маланку, как символ Луны, а в сам Новый год праздновать день Василия — символ Солнца.

Пришедшая на наши земли церковь так и не смогла искоренить языческие традиции и обряды, поэтому часть из них фактически была интегрирована в христианские традиции. Таким образом, наши предки начали чтить не богиню Маланку и богатыря Василия-Безпальчика, а преподобную Меланию и святого Василия Великого.

Как бы то ни было, до наших дней сохранилось немало традиций и обрядов, связанных с этими новогодними праздниками, которые большинство украинцев соблюдают до сих пор.

 

Что известно о народных праздниках Маланки и Василия
Празднование дня Маланки и Василя. Фото: google.com

Ранее мы писали, когда встретим Новый год 2025 и какое животное станет его главным символом.

праздники традиции Маланка Обрезание Господне Новый год 2025 1 января

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