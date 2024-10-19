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Китайський гороскоп на 2025 рік — до кого Змія виявить найбільшу прихильність

19 жовтня 2024 05:19
Світлана Конюшенко - Редактор
Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — прогнози астрологів
Молода дівчина з великою змією. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Новий 2025 рік пройде під правлінням знаку Зеленої Дерев'яної Змії — символу мудрості, трансформацій та загостреної інтуїції. А ще цей знак несе в собі спокій і обачність, глибоку внутрішню силу. Це рік саморефлексії, кармічних уроків та нових можливостей, коли можна розв'язати давні проблеми та досягти гармонії. Астрологи попереджають: рік буде насиченим, сповненим важливих подій, що вплинуть на різні сфери життя.

Новини.LIVE підготував для вас детальний та точний прогноз на 2025 рік для кожного знаку за східним календарем, який допоможе дізнатися, що очікувати у фінансах, кар'єрі та особистому житті.

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Щоб відкрити таємниці майбутнього та дізнатися, що принесе 2025 рік Зеленої Дерев'яної Зміїоберіть ваш знак за китайським гороскопом:  

  1. Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
  2. Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
  3. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
  4. Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
  5. Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
  6. Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
  7. Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
  8. Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
  9. Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
  10. Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
  11. Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
  12. Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Китайський гороскоп на 2025 рік для всіх знаків східного календаря

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

У 2025 році на Щура чекає стабільність. Представники цього знаку будуть впевнені у собі та своїх силах. Ви зможете досягти важливих цілей, але слід бути обережними з витратами, оскільки можливі непередбачені фінансові труднощі. Також Щур може очікувати на стабільність у відносинах, а нові зустрічі відкриють цікаві перспективи.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Щур
Китайський гороскоп для Щура. Фото: pixabay.com

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бик буде змушений переглянути свої життєві цінності. Рік Змії стане періодом змін і трансформацій, що може суттєво вплинути на ваше бачення світу. Також для Биків цей рік принесе можливості зміцнити родинні зв'язки, а нові знайомства можуть принести користь.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Бик
Китайський гороскоп для Бика. Фото: freepik.com

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Для Тигра цей рік буде сприятливим для розвитку або додаткової "прокачки" лідерських якостей. Хоча не всі можуть підтримувати ваші ініціативи, важливо залишатися впевненим і наполегливо йти до своєї мети. Астрологи попереджають, що Тиграм варто бути обережними з емоціями у 2025 році, оскільки в сімейних стосунках можливі конфлікти, але душевні розмови та взаєморозуміння дозволить їх уникнути.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Тигр
Китайський гороскоп для Тигра. Фото: google.com

Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик зможе проявити свою креативність. Можливі нові захоплення або творчі проєкти, які принесуть задоволення. Проте важливо не перевантажувати себе. Рік Змії стане для Кроликів ідеальним часом для романтики — самотні можуть знайти справжнє кохання, а в сім'ї пануватиме гармонія.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Кролик
Китайський гороскоп для Кролика. Фото: google.com

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

2025 рік для Дракона стане часом досягнень у кар'єрі та особистому житті. Важливо бути обережним з фінансами, оскільки можуть виникнути несподівані витрати. Рік Змії подарує Драконам шанс зустріти нове кохання або поглибити стосунки, що вже існують, головне — віддатися почуттям.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Дракон
Китайський гороскоп для Дракона. Фото: freepik.com

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Для Змії цей рік обіцяє удачу. Ви зможете досягти своїх амбітних цілей, але важливо дотримуватися балансу, щоб не втратити рівновагу. 2025 рік обіцяє зміни в особистому житті, можливі нові стосунки або значні зміни у тих, що вже існують.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Змія
Китайський гороскоп для Змії. Фото: freepik.com

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Для Коня рік Змії стане періодом прояву лідерських якостей. Важливо зберігати впевненість у своїх рішеннях, навіть якщо оточення не буде підтримувати ваші ідеї. У сімейному житті Коней настане спокій та гармонія, але варто приділити більше часу партнерам, щоб зміцнити зв'язок.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Кінь
Китайський гороскоп для Коня. Фото: freepik.com

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Коза матиме можливість проявити свій творчий потенціал. Можливі нові проєкти, що принесуть радість, але варто бути обережними, щоб не перевтомитися. Коза також отримає шанс на нові романтичні зустрічі, які можуть перерости в міцні стосунки, а для сімейних представників цього знаку — зірки прогнозують оновлення почуттів та пристрасті.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Коза
Китайський гороскоп для Кози. Фото: freepik.com

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Мавпи зможуть розширити своє соціальне коло та завести нові знайомства. Однак будьте обережні, щоб не втратити контроль над ситуацією. Для сімейних мавпочок 2025 рік принесе гармонію у стосунки.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Мавпа
Китайський гороскоп для Мавпи. Фото: freepik.com

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Півень у 2025 році досягне своїх цілей, але має бути готовим до труднощів на шляху. Важливо не боятися ризикувати та йти до своєї мрії. Астрологи радять уникати конфліктів. Водночас є шанс на нове кохання або відновлення старих почуттів у відносинах.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Півень
Китайський гороскоп для Півня. Фото: freepik.com

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)

Для Собак рік обіцяє успіх як у кар'єрі, так і в особистому житті. У Новому 2025 році вдасться зміцнити свій союз із партнером. Однак будьте уважні з фінансами — можливі несподівані витрати. 

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Собака
Китайський гороскоп для Собаки. Фото: freepik.com

Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Свиня знайде гармонію та баланс у 2025 році. Ви зможете приділити більше часу собі та близьким, але слід уникати надмірного оптимізму, щоб не втратити зв'язок з реальністю. Рік Зеленої Дерев'яної Змії буде сприятливим для кохання та нових знайомств, які можуть перерости у дружбу або любовні стосунки.

 

Китайський гороскоп на 2025 рік Змії для всіх знаків — Свиня
Китайський гороскоп для Свині. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми розповідали, що чекає у рік Зеленої Дерев'яної Змії кожен знак Зодіаку, кому з представників зодіакального кола вдасться розбагатіти, а хто зустріне кохання.  

Астрологія прогнози китайський гороскоп Новий рік 2025 змія поради

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