Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів на рік Змії

Дівчина тримає у руках змію. Фото: freepik.com

За китайським календарем Новий 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, що принесе нові можливості для всіх знаків Зодіаку. Змія символізує мудрість, обережність і рішучість, а зелений колір і елемент дерева додають енергію зростання та відновлення. Астрологи стверджують, що цей рік обіцяє бути багатим на трансформації, проте важливо буде діяти з розумом і стратегією. Кожен представник зодіакального кола відчує вплив Змії по-своєму: комусь відкриються перспективи у кар’єрі, інші знайдуть гармонію в особистому житті.

Дізнайтеся, що чекає саме вас у цей особливий 2025 рік. Новини.LIVE підготував точний гороскоп для кожного знаку Зодіаку.

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У першій половині року Овнам краще зосередитися на родині та побудові гармонійних стосунків з близькими людьми. Кар'єрні можливості відкриються з квітня 2025 року. Важливі позитивні зміни очікуються в особистому зростанні та зміцненні сімейних зв'язків.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Рік буде спокійним для Тельців. Кар'єрні перспективи можливі у квітні, листопаді та грудні 2025 року. Відносини з коханою людиною та близькими людьми потребуватимуть більше уваги, але серйозних змін не передбачається.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюкам слід зосередитися на кар'єрі в першій половині року. Такі зусилля дадуть хороші результати. У стосунках виникне бажання свободи та нових вражень. Рік буде сприятливим для фінансових змін.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

2025 рік для Раків принесе позитивні зміни та кар'єрні можливості, які очікуються у перші три місяці. Відносини можуть отримати новий імпульс, а сімейне життя — приємні сюрпризи. Можливе поповнення в родині.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Леви можуть очікувати спокійний рік з періодами радості та можливостей для збільшення доходів у березні, травні та червні. Сімейні стосунки залишатимуться стабільними. Самотнім Левам рік принесе багато зустрічей, романтичних поїздок.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Для Дів рік принесе зміни, особливо у березні та вересні. Не поспішайте змінювати роботу, але слідкуйте за можливостями кар'єрного зростання. Особисті стосунки можуть потребувати терпіння та мудрості. Має бути проведена серйозна робота над своїм внутрішнім критиком. Не дозволяйте йому знецінювати ваші результати.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Рік сприятиме пошуку гармонії. У другій половині року кар'єрні зміни неминучі, тому будьте готові до них. Важливо зберігати баланс у відносинах, щоб уникнути конфліктів. Вчіться підлаштовуватися, не зраджуючи собі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Успіх у кар'єрі чекає на Скорпіонів, особливо в публічній діяльності. Сімейне життя принесе приємні новини, а для самотніх Скорпіонів — шанс на нові романтичні знайомства.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Перша половина року не обіцяє значних кар'єрних зрушень, але друга буде сприятливою для професійного розвитку. Особисте життя стане важливим аспектом, і багато Стрільців укладуть шлюб.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козероги можуть зіткнутися з викликами у стосунках. Березень та вересень — ключові місяці для кар'єри, коли потрібно проявити ініціативу, але уникати конфліктів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водоліям рік принесе більше свободи та можливостей для особистого розвитку. З'явиться можливість зайнятися улюбленою, а головне, своєю справою. В особистому житті з'являться зміни, але також слід очікувати нестабільності у стосунках. Врятувати кохання може лише різноманітність у сексуальному житті та романтика.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби можуть очікувати активного року з можливістю займатися тим, що їм подобається. Кар'єра і стосунки будуть на передньому плані, особливо в серпні-вересні.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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