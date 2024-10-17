Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака arrow

Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

17 октября 2024 05:19
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на 2025 год для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов на год Змеи.
Девушка держит змею в руках. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

По китайскому календарю Новый 2025 пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, что принесет новые возможности для всех знаков Зодиака. Змея символизирует мудрость, осторожность и решительность, а зеленый цвет и элемент дерева придают энергию роста и обновления. Астрологи утверждают, что этот год обещает быть богатым трансформациями, однако важно будет действовать с умом и стратегией. Каждый представитель зодиакального круга ощутит влияние Змеи по-своему: кому-то откроются перспективы в карьере, другие обретут гармонию в личной жизни.

Узнайте, что ждет именно вас в этот 2025 год. Новости.LIVE подготовил точный гороскоп для каждого знака Зодиака.

Читайте также:

Овен

В первой половине года Овнам лучше сосредоточиться на семье и построении гармоничных отношений с близкими людьми. Карьерные возможности откроются с апреля 2025 года. Важные положительные изменения ожидаются в личном росте и укреплении семейных связей.

Телец

Год будет спокоен для Тельцов. Карьерные перспективы возможны в апреле, ноябре и декабре 2025 года. Отношения с любимым человеком и близкими будут нуждаться больше внимания, но серьезных изменений не предвидится.

Близнецы

Близнецам следует сосредоточиться на карьере первой половины года. Такие усилия дадут хорошие результаты. В отношениях возникнет желание свободы и новых впечатлений. Год будет благоприятен для финансовых изменений.

Рак

2025 для Раков принесет положительные изменения и карьерные возможности, которые ожидаются в первые три месяца. Отношения могут получить новый импульс, а семейная жизнь – приятные сюрпризы.

Лев

Львы могут ожидать спокойный год с периодами радости и возможностей для увеличения доходов в марте, мае и июне. Семейные отношения будут оставаться стабильными.

Дева

Для Дев год принесет изменения, особенно в марте и сентябре. Не торопитесь менять работу, но следите за возможностями карьерного роста. Личные отношения могут нуждаться в терпении и мудрости.

Весы

Год будет способствовать поиску гармонии. Во второй половине года карьерные изменения неизбежны, поэтому будьте готовы к ним. Важно сохранять баланс в отношениях во избежание конфликтов.

Скорпион

Успех в карьере ждет Скорпионов, особенно в публичной деятельности. Семейная жизнь принесет приятные новости, а для одиноких Скорпионов шанс на новые романтические знакомства.

Стрелец

Первая половина года не сулит значительных карьерных сдвигов, но вторая будет благоприятна для профессионального развития. Личная жизнь станет важным аспектом, и многие Стрельцы заключат брак.

Козерог

Козероги могут столкнуться с вызовами в отношениях. Март и сентябрь – ключевые месяцы для карьеры, когда нужно проявить инициативу, но избегать конфликтов.

Водолей

Водолей год принесет больше свободы и возможностей для личного развития. В личной жизни появятся изменения, но также следует ожидать нестабильности в отношениях.

Рыбы

Рыбы могут ожидать активного рока с возможностью заниматься тем, что им нравится. Карьера и отношения будут на переднем плане, особенно в августе-сентябре.

Также предлагаем узнать, какой ваш идеальный напиток за знаком Зодиака.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака Новый год 2025 змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Опасность из-за заморозков — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

04:40 Эксперт объяснил, почему на фронте нужны молодые солдаты

Срочная новость

03:48 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили об атаке БпЛА

03:37 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу — в чем причина

03:26 На фронте нужны инструкторы — кого приглашают в полк "Азов"

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

02:05 В Киеве слышно взрывы — Россия атакует столицу беспилотниками

01:57 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу — какая опасность

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

01:32 Житель Кировоградской области 30 раз передавал данные врагу — что решил суд

01:30 В ТЦК объяснили, почему проходят проверки на концертах и к чему готовиться

05:05 Опасность из-за заморозков — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

04:40 Эксперт объяснил, почему на фронте нужны молодые солдаты

Срочная новость

03:48 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили об атаке БпЛА

03:37 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу — в чем причина

03:26 На фронте нужны инструкторы — кого приглашают в полк "Азов"

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

02:05 В Киеве слышно взрывы — Россия атакует столицу беспилотниками

01:57 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу — какая опасность

01:32 Житель Кировоградской области 30 раз передавал данные врагу — что решил суд

01:30 В ТЦК объяснили, почему проходят проверки на концертах и к чему готовиться

01:14 В Одессе слышны взрывы — город атакуют дроны

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
Text

19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Text

13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают