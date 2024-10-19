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Китайский гороскоп на 2025 год — к кому Змея проявит наибольшее расположение

19 октября 2024 05:19
Светлана Конюшенко - Редактор
Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — прогнозы астрологов
Молодая девушка с большой змеей. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый 2025 пройдет под правлением знака Зеленой Деревянной Змеи — символа мудрости, трансформаций и обостренной интуиции. А еще этот знак несет в себе покой и осмотрительность, глубокую внутреннюю силу. Это год саморефлексии, кармических уроков и новых возможностей, когда можно решить давние проблемы и достичь гармонии. Астрологи предупреждают: год будет насыщенным, полон важных событий, которые повлияют на разные сферы жизни.

Новини.LIVE подготовил для вас подробный и точный прогноз на 2025 год для каждого знака по восточному календарю, который поможет узнать, что ожидать в финансах, карьере и личной жизни.

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Чтобы открыть тайны будущего и узнать, что принесет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, выберите ваш знак по китайскому гороскопу:

  1. Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
  2. Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
  3. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
  4. Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
  5. Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
  6. Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
  7. Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
  8. Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
  9. Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
  10. Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
  11. Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
  12. Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Китайский гороскоп на 2025 год для всех знаков восточного календаря

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В 2025 году Крысу ждет стабильность. Представители этого знака будут уверены в себе и своих силах. Вы сможете достичь важных целей, но следует соблюдать осторожность с затратами, поскольку возможны непредвиденные финансовые трудности. Также Крыса может ожидать стабильности в отношениях, а новые встречи откроют интересные перспективы.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Крыса
Китайский гороскоп для Крысы. Фото: pixabay.com

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бык будет вынужден пересмотреть свои ценности. Год Змеи станет периодом перемен и трансформаций, что может оказать существенное влияние на ваше видение мира. Также для Быков этот год принесет возможности укрепить родственные связи, а новые знакомства могут принести пользу.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Бык
Китайский гороскоп для Быка. Фото: freepik.com

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Для Тигра этот год будет благоприятен для развития или дополнительной "прокачки" лидерских качеств. Хотя не все могут поддерживать ваши инициативы, важно оставаться уверенным и упорно стремиться к своей цели. Астрологи предупреждают, что Тиграм следует осторожничать с эмоциями в 2025 году, поскольку в семейных отношениях возможны конфликты, но душевные разговоры и взаимопонимание позволит их избежать.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Тигр
Китайский гороскоп для Тигра. Фото: google.com

Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик сможет проявить свою креативность. Возможны новые увлечения или творческие проекты, которые доставят удовольствие. Однако важно не перегружать себя. Год Змеи станет для Кроликов идеальным временем для романтики — одинокие могут обрести настоящую любовь, а в семье будет царить гармония.

 

Китайский гороскоп на 2025 год — Кролик
Китайский гороскоп для Кролика. Фото: google.com

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

2025 год для Дракона станет временем достижений в карьере и личной жизни. Важно соблюдать осторожность с финансами, поскольку могут возникнуть неожиданные расходы. Год Змеи подарит Драконам шанс встретить новую любовь или углубить уже существующие отношения, главное — отдаться чувствам.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Дракон
Китайский гороскоп для Дракона. Фото: freepik.com

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Для Змеи этот год сулит удачу. Вы сможете достичь своих амбициозных целей, но важно соблюдать баланс, чтобы не потерять равновесие. 2025 год обещает изменения в личной жизни, возможны новые отношения или значительные изменения уже существующих.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Змея
Китайский гороскоп для Змеи. Фото: freepik.com

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Для Лошади год Змеи станет периодом проявления лидерских качеств. Важно сохранять уверенность в своих решениях, даже если окружающие не будут поддерживать ваши идеи. В семейной жизни лошадей наступит покой и гармония, но стоит уделить больше времени партнерам, чтобы укрепить связь.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Лошадь
Китайский гороскоп для Лошади. Фото: freepik.com

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Коза сможет проявить свой творческий потенциал. Возможны новые проекты, которые доставят радость, но следует быть осторожными, чтобы не переутомиться. Коза также получит шанс на новые романтические встречи, которые могут перерасти в крепкие отношения, а для семейных представителей этого знака звезды прогнозируют обновление чувств и страсти.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Коза
Китайский гороскоп для Козы. Фото: freepik.com

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Обезьяны смогут расширить свой социальный круг и завести новые знакомства. Однако будьте осторожны, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Для семейных обезьян 2025 год принесет гармонию в отношениях.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков — Обезьяна
Китайский гороскоп для Обезьяны. Фото: freepik.com

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Петух в 2025 году достигнет своих целей, но должен быть готов к трудностям на пути. Важно не бояться рисковать и идти к своей мечте. Астрологи советуют избегать конфликтов. В то же время, есть шанс на новую любовь или восстановление старых чувств в отношениях.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков.
Китайский гороскоп для Петуха. Фото: freepik.com

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)

Для Собак год сулит успех как в карьере, так и в личной жизни. В Новом 2025 году удастся укрепить свой союз с партнером. Однако будьте внимательны с финансами — возможны неожиданные расходы.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков.
Китайский гороскоп для Собаки. Фото: freepik.com

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Свинья найдет гармонию и баланс в 2025 году. Вы сможете уделить больше времени себе и близким, но следует избегать чрезмерного оптимизма, чтобы не потерять связь с реальностью. Год Зеленой Деревянной Змеи будет благоприятен для любви и новых знакомств, которые могут перерасти в дружбу или любовные отношения.

 

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков.
Китайский гороскоп для Свиньи. Фото: freepik.com

Напомним, мы рассказывали, что ждет в год Зеленой Деревянной Змеи каждый знак Зодиака, кому из представителей зодиакального круга удастся разбогатеть, а кто встретит любовь.

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