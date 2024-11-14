Как украсить елку на Новый 2025 год — главные цвета, стили и идеи декора

Мать с ребенком украшают елку. Фото: pexels.com

Согласно китайскому календарю, Новый 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей мудрость, силу и изысканность. Считается, что, подобрав правильный цвет и декор для елки, можно получить благосклонность этого таинственного животного на весь год.

Чтобы этот год был успешным и приносил удачу, делимся полезными советами астрологов и декораторов, как украсить елку в 2025 году, какие цвета выбрать и какой декор сейчас в тренде.

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Главные цвета новогодней елки в 2025 году:

Зеленый — основной цвет, символизирующий природу, рост и устойчивость. Змее понравятся изумрудные шары, зеленый дождик, ленты, цепочки, перья и даже элементы бамбука, являющегося символом гибкости.

— основной цвет, символизирующий природу, рост и устойчивость. Змее понравятся изумрудные шары, зеленый дождик, ленты, цепочки, перья и даже элементы бамбука, являющегося символом гибкости. Коричневый — цвет земли и дерева, символизирует стабильность, натуральность и тепло. Коричневые деревянные украшения, элементы из ротанга или плетеные орнаменты придают елке естественность и уют, а также прекрасно подчеркивают деревянную сущность символа года. Коричневый декор хорошо сочетается с золотом и зеленью, создавая мягкость и гармоничность.

— цвет земли и дерева, символизирует стабильность, натуральность и тепло. Коричневые деревянные украшения, элементы из ротанга или плетеные орнаменты придают елке естественность и уют, а также прекрасно подчеркивают деревянную сущность символа года. Коричневый декор хорошо сочетается с золотом и зеленью, создавая мягкость и гармоничность. Синий и голубой — классические цвета для новогоднего декора, символизирующие воду и покой. Прекрасно сочетаются с зимней тематикой, придают ощущение легкости и покоя. Используйте синие гирлянды, шары с блестками и подвески.

— классические цвета для новогоднего декора, символизирующие воду и покой. Прекрасно сочетаются с зимней тематикой, придают ощущение легкости и покоя. Используйте синие гирлянды, шары с блестками и подвески. Золото — оттенок богатства и тепла, который в 2025 году возвращается в моду. Добавить золотистые ленты, гирлянды и снежинки, чтобы елка выглядела изысканно и дорого.

— оттенок богатства и тепла, который в 2025 году возвращается в моду. Добавить золотистые ленты, гирлянды и снежинки, чтобы елка выглядела изысканно и дорого. Серебряный — благородный оттенок, который можно сочетать с фиолетовыми, лавандовыми или лиловыми украшениями. Серебристые звезды и снежинки подчеркнут утонченность символа года. Серебристые украшения символизируют стабильность и гармонично подчеркивают силу и грацию Змеи.

— благородный оттенок, который можно сочетать с фиолетовыми, лавандовыми или лиловыми украшениями. Серебристые звезды и снежинки подчеркнут утонченность символа года. Серебристые украшения символизируют стабильность и гармонично подчеркивают силу и грацию Змеи. Белый — символ чистоты и спокойствия, гармонично дополняющий основные оттенки года Зеленой Деревянной Змеи. Он идеально подходит для создания нежной зимней атмосферы. Используйте белые шары, снежинки. Искусственный снег на ветках создаст зимнюю атмосферу и привлечет удачу. Белый декор хорошо сочетается с зеленым и синим, помогая создать баланс между насыщенными цветами.

Именно эти цвета и их оттенки принесут гармонию и удачу и задобрят привередливую Змею.

Астрологи советуют учесть, что серый цвет может испортить энергию Змеи и принести негативные последствия, поскольку ассоциируется с обыденностью. Также не рекомендуется выбирать яркие неоновые цвета, красный и черный в большом количестве.

Девушка украшает елку. Фото: freepik.com

Какие материалы можно использовать для декора

Главный тренд 2025 года — натуральность и естественность. Он отлично совмещается с требованиями самой Зеленой Деревянной Змеи.

Лучшим вариантом для елки 2025 года станут новогодние украшения из натуральных материалов:

новогодние игрушки из дерева;

шишки;

украшения из ткани;

новогодние украшения из бумаги или картона;

соломенные рождественские украшения: ангелы, подвески, звезды, снежинки и т.п.;

орехи;

высушенные кольца апельсина;

палочки корицы и т.д.

Также отличным декором станут пряники, домашнее печенье, конфеты и другие сладости.

Декор для елки на Новый 2025 год. Фото: Новини.LIVE

Декор для елки на Новый 2025 год. Фото: Новини.LIVE

Декор для елки на Новый 2025 год. Фото: Новини.LIVE

Самое важное, чтобы в вашем доме царили гармония, тепло и уют. Независимо от выбранного стиля или цвета, наполняйте праздник положительными эмоциями, чтобы год Зеленой Деревянной Змеи был успешным для вашей семьи.

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