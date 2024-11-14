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Лучше не одевайте это на Новый год Змеи 2025 — главные антитренды

14 ноября 2024 23:22
Светлана Зайцева - Редактор
Что категорически не нужно одевать на Новый год 2025 — что не любит Змея
Молодые девушки на праздновании Нового года. Фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Приближается Новый год, поэтому самое время позаботиться о том, во что вы будете одеты в праздничную ночь. Стилисты рассказали о том, от каких вещей лучше отказаться на празднование года Зеленой Деревянной Змеи, чтобы не выглядеть неуместно.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Чрезмерное количество пайеток

Несмотря на то, что пайетки всегда ассоциируются с Новым годом, их избыточное количество в этом году теперь считается неуместным. Дело в том, что любая одежда, полностью покрытая пайетками, создает ощущение перегруженности. Однако если вы все же хотите добавить блеска, выбирайте одежду, где есть минимальное количество пайеток.

Девушка
Молодая девушка в одежде с пайетками. Фото: Melorra

Животный принт

Несмотря на то, что леопардовый принт потихоньку снова входит в главные тренды, на новогоднюю ночь его лучше не выбирать. Дело в том, что такой раскрас может привлечь слишком много внимания и выглядеть агрессивно, а это точно не вписывается в праздничную атмосферу. Лучше надеть какую-то однотонную одежду насыщенных оттенков.

Девушка в шубе
Молодая девушка в животном принте. Фото: Pinterest

Массивные украшения

Массивные серьги или бусы уже давно не в моде, поэтому в новогоднюю ночь лучше отказаться от идеи надеть их. Дело в том, что большие украшения делают ваш образ тяжелым, поэтому лучше надеть что-нибудь легкое и минималистическое.

Массивное ожерелье
Массивные бусы на шее у девушки. Фото: Pinterest

Неоновые вещи

Стилисты говорят, что неоновые вещи — это один из главных антирендов этого Нового года. Яркие кислотные оттенки были популярны в 2000-х, а в этом году они потеряли свою актуальность. Поэтому лучше надеть на Новый год одежду пастельных тонов.

Девушка в яркой одежде
Молодая девушка в неоновых вещах. Фото: Freepik

Пух или перьевые вставки

Большие вставки пуха или перьев раньше ассоциировались с корпоративами, а в этом сезоне они создают неуместную театральность в образе. Стилисты советуют отдать предпочтение тонкой вуали, кружеву или полупрозрачным вставкам.

Девушка в платье
Девушка в платье с перьями. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно красиво украсить елку на Новый год.

Ранее мы рассказывали о том, что можно надеть на празднование Нового года-2025.

Также мы сообщали о том, какое животное будет символом Нового года-2025.

праздники одежда советы антитренды Новый год 2025 Зеленая Деревянная Змея

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