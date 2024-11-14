Что категорически не нужно одевать на Новый год 2025 — что не любит Змея

Лучше не одевайте это на Новый год Змеи 2025 — главные антитренды
Приближается Новый год, поэтому самое время позаботиться о том, во что вы будете одеты в праздничную ночь. Стилисты рассказали о том, от каких вещей лучше отказаться на празднование года Зеленой Деревянной Змеи, чтобы не выглядеть неуместно.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Главные антитренды в одежде на Новый год-2025
Чрезмерное количество пайеток
Несмотря на то, что пайетки всегда ассоциируются с Новым годом, их избыточное количество в этом году теперь считается неуместным. Дело в том, что любая одежда, полностью покрытая пайетками, создает ощущение перегруженности. Однако если вы все же хотите добавить блеска, выбирайте одежду, где есть минимальное количество пайеток.
Животный принт
Несмотря на то, что леопардовый принт потихоньку снова входит в главные тренды, на новогоднюю ночь его лучше не выбирать. Дело в том, что такой раскрас может привлечь слишком много внимания и выглядеть агрессивно, а это точно не вписывается в праздничную атмосферу. Лучше надеть какую-то однотонную одежду насыщенных оттенков.
Массивные украшения
Массивные серьги или бусы уже давно не в моде, поэтому в новогоднюю ночь лучше отказаться от идеи надеть их. Дело в том, что большие украшения делают ваш образ тяжелым, поэтому лучше надеть что-нибудь легкое и минималистическое.
Неоновые вещи
Стилисты говорят, что неоновые вещи — это один из главных антирендов этого Нового года. Яркие кислотные оттенки были популярны в 2000-х, а в этом году они потеряли свою актуальность. Поэтому лучше надеть на Новый год одежду пастельных тонов.
Пух или перьевые вставки
Большие вставки пуха или перьев раньше ассоциировались с корпоративами, а в этом сезоне они создают неуместную театральность в образе. Стилисты советуют отдать предпочтение тонкой вуали, кружеву или полупрозрачным вставкам.
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