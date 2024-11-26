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Що треба викинути до Нового року 2025, щоб привернути удачу

26 листопада 2024 08:03
Світлана Зайцева - Редактор
Що обов'язково треба викинути до Нового року 2025 — список речей
Жінка, яка викидає речі з балкону. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

На Новий рік прийнято підводити підсумки і позбавлятися всього старого, але існують певні речі, які обов'язково потрібно викинути поточного року. Дізнайтеся, чого варто позбутися наприкінці цього року, щоб увійти у нове щасливе життя в рік Зеленої Дерев’яної Змії.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Старе взуття

Перш за все, переберіть свій гардероб і викиньте взуття, яке ви вже давно не носите. Предки в давні часи вірили, що старе взуття привертає погану енергію і може навіть позбавити господаря грошей. Особливо небезпечно тримати вдома старе зимове взуття, однак, якщо воно ще в нормальному стані, його краще віднести на благодійність або переробляння.

Обувь
Старі пошкоджені кросівки. Фото: News18

Пошкоджені або поламані речі

Якщо у вас вдома є речі, які не придатні до користування, їх також варто викинути перед святом. Йдеться, наприклад, про старі дзеркала або меблі. Згідно з народною мудрістю, такі речі не тільки не працюють вже, а й займають зайвий простір вдома. Більш того, вони утримують погану енергію і заважають вам розвиватися.

Зеркало
Старе дзеркало на вулиці. Фото: Pinterest

Парасольки

Також експерти рекомендують перевірити стан парасольок і викинути ті, які вже не придатні до використання. Предки вірили, що пошкоджені парасольки вдома відлякують щастя і добробут, тому варто їх позбутися напередодні Нового року.

Зонтик
Зламана синя парасолька на асфальті. Фото: Snapmart

Старий одяг

І, нарешті, речі, які ви вже не носите, а вони лежать в шафі, також слід викинути напередодні року Зеленої Дерев’яної Змії. Предки вважали, що старий одяг затримує енергетичний потік і знижує шанс приходу чогось нового і позитивного.

Одежда
Старі речі на купі. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, що обов’язково потрібно зробити до настання Нового року. 

Раніше ми розповідали про те, як варто прикрасити святковий стіл на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати найдорожчим на Новий рік.

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08:47 У Маріуполі школярів агітують вступати до Росгвардії

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