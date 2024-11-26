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Что нужно выбросить до Нового года 2025, чтобы привлечь удачу

26 ноября 2024 08:03
Светлана Зайцева - Редактор
Что обязательно нужно выбросить до Нового года 2025 — список вещей
Женщина, которая выбрасывает вещи с балкона. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

На Новый год принято подводить итоги и избавляться от всего старого, но существуют определенные вещи, которые обязательно нужно выбросить в текущем году. Узнайте, от чего стоит избавиться в конце этого года, чтобы войти в новую счастливую жизнь в год Зеленой Деревянной Змеи.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие вещи стоит выбросить перед Новым годом

Старая обувь

Прежде всего, переберите свой гардероб и выбросьте обувь, которую вы уже давно не носите. Предки в древности верили, что старая обувь привлекает плохую энергию и может даже лишить хозяина денег. Особенно опасно держать дома старую зимнюю обувь, однако, если она еще в нормальном состоянии, ее лучше отнести на благотворительность или переработку.

Обувь
Старые поврежденные кроссовки. Фото: News18

Поврежденные или сломанные вещи

Если у вас дома есть вещи, которые не пригодны к пользованию, их тоже следует выбросить перед праздником. Речь идет, например, о старых зеркалах или мебели. Согласно народной мудрости, такие вещи не только уже не работают, но и занимают лишнее пространство дома. Более того, они удерживают плохую энергию и мешают вам развиваться.

Зеркало
Старое зеркало на улице. Фото: Pinterest

Зонтики

Также эксперты рекомендуют проверить состояние зонтов и выбросить те, которые уже не пригодны для использования. Предки верили, что поврежденные зонтики дома отпугивают счастье и благополучие, поэтому стоит их от них избавиться перед Новым годом.

Парасолька
Сломанный синий зонтик на асфальте. Фото: Snapmart

Старая одежда

И, наконец, вещи, которые вы уже не носите, а они лежат в шкафу, также следует выбросить перед годом Зеленой Деревянной Змеи. Предки считали, что старая одежда задерживает энергетический поток и снижает шанс прихода чего-то нового и положительного.

Одежда
Старые вещи на куче. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, что обязательно нужно сделать до наступления Нового года.

Раньше мы рассказывали о том, как следует украсить праздничный стол на Новый год.

Также мы сообщали о том, что можно подарить самым дорогим на Новый год.

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