Что обязательно нужно выбросить до Нового года 2025 — список вещей

Что нужно выбросить до Нового года 2025, чтобы привлечь удачу
На Новый год принято подводить итоги и избавляться от всего старого, но существуют определенные вещи, которые обязательно нужно выбросить в текущем году. Узнайте, от чего стоит избавиться в конце этого года, чтобы войти в новую счастливую жизнь в год Зеленой Деревянной Змеи.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие вещи стоит выбросить перед Новым годом
Старая обувь
Прежде всего, переберите свой гардероб и выбросьте обувь, которую вы уже давно не носите. Предки в древности верили, что старая обувь привлекает плохую энергию и может даже лишить хозяина денег. Особенно опасно держать дома старую зимнюю обувь, однако, если она еще в нормальном состоянии, ее лучше отнести на благотворительность или переработку.
Поврежденные или сломанные вещи
Если у вас дома есть вещи, которые не пригодны к пользованию, их тоже следует выбросить перед праздником. Речь идет, например, о старых зеркалах или мебели. Согласно народной мудрости, такие вещи не только уже не работают, но и занимают лишнее пространство дома. Более того, они удерживают плохую энергию и мешают вам развиваться.
Зонтики
Также эксперты рекомендуют проверить состояние зонтов и выбросить те, которые уже не пригодны для использования. Предки верили, что поврежденные зонтики дома отпугивают счастье и благополучие, поэтому стоит их от них избавиться перед Новым годом.
Старая одежда
И, наконец, вещи, которые вы уже не носите, а они лежат в шкафу, также следует выбросить перед годом Зеленой Деревянной Змеи. Предки считали, что старая одежда задерживает энергетический поток и снижает шанс прихода чего-то нового и положительного.
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