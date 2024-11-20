В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2025, щоб не привабити нещастя

Молоді люди, які святкують Новий рік у закладі. Фото: Freepik

Залишилося не так багато часу до Нового року, символом якого буде Зелена Дерев’яна Змія, тому саме час подбати про свій образ на святкування. Дізнайтеся, в яких кольорах категорично не рекомендується зустрічати 2025 рік, щоб не нашкодити своєму життю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Астрологи кажуть, що для новорічної ночі краще не обирати певні кольори в одязі, адже вони зовсім не подобаються символу майбутнього року — Змії. Якщо ви не хочете зіпсувати своє життя наступного року, дізнайтеся, в речах яких відтінків не можна зустрічати рік Змії.

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В яких кольорах краще не зустрічати Новий рік Змії

На зустріч року Змії краще не одягатися в речі таких відтінків, які розлютять Змію, через що вона може вам "помститися". Йдеться про такі кольори, як:

Чорний

Червоний

Флуоресцентний

Сірий

Фіолетовий

Блакитний

Синій

До того ж ви сильно розлютите символ наступного року, якщо одягнете речі з натуральної шкіри змії. Якщо ви проігноруєте ці прості правила, то ризикуєте зустріти на своєму шляху серйозні перешкоди, з якими буде важко впоратися.

Три жінки, які святкують Новий рік. Фото: Blikk

В чому краще зустріти Новий рік 2025

Є певні кольори, які можуть залучити удачу до вашого життя, якщо ви оберете їх для святкування Нового року. Наприклад, Дерев’яній Змії сподобається, якщо ви зустрінете її в таких відтінках, як:

Жовтий

Помаранчевий

Зелений

Причому, чоловікам варто одягнути речі коричневого кольору, а ось жінкам обрати вбрання золотистого і сріблястого відтінку. Щоб майбутній рік пройшов максимально вдало, оберіть одяг зміїного принту.

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