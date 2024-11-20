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Які кольори принесуть нещастя на Новий рік 2025 — не одягайте їх

20 листопада 2024 20:03
Світлана Зайцева - Редактор
В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2025, щоб не привабити нещастя
Молоді люди, які святкують Новий рік у закладі. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Залишилося не так багато часу до Нового року, символом якого буде Зелена Дерев’яна Змія, тому саме час подбати про свій образ на святкування. Дізнайтеся, в яких кольорах категорично не рекомендується зустрічати 2025 рік, щоб не нашкодити своєму життю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Астрологи кажуть, що для новорічної ночі краще не обирати певні кольори в одязі, адже вони зовсім не подобаються символу майбутнього року — Змії. Якщо ви не хочете зіпсувати своє життя наступного року, дізнайтеся, в речах яких відтінків не можна зустрічати рік Змії.

Компания на Новый год
Компанія друзів, які дарують подарунки одне одному. Фото: Freepik

В яких кольорах краще не зустрічати Новий рік Змії

На зустріч року Змії краще не одягатися в речі таких відтінків, які розлютять Змію, через що вона може вам "помститися". Йдеться про такі кольори, як:

  • Чорний
  • Червоний
  • Флуоресцентний
  • Сірий
  • Фіолетовий
  • Блакитний
  • Синій

До того ж ви сильно розлютите символ наступного року, якщо одягнете речі з натуральної шкіри змії. Якщо ви проігноруєте ці прості правила, то ризикуєте зустріти на своєму шляху серйозні перешкоди, з якими буде важко впоратися.

Три женщины на празднике
Три жінки, які святкують Новий рік. Фото: Blikk

В чому краще зустріти Новий рік 2025

Є певні кольори, які можуть залучити удачу до вашого життя, якщо ви оберете їх для святкування Нового року. Наприклад, Дерев’яній Змії сподобається, якщо ви зустрінете її в таких відтінках, як:

  • Жовтий
  • Помаранчевий
  • Зелений

Причому, чоловікам варто одягнути речі коричневого кольору, а ось жінкам обрати вбрання золотистого і сріблястого відтінку. Щоб майбутній рік пройшов максимально вдало, оберіть одяг зміїного принту.

Нагадаємо, ми писали про те, яке м’ясо не можна ставити на святковий стіл на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, які речі вважаються головними антитрендами Нового року 2025. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати на Новий рік 2025 жінці, чоловіку і сім’ї.

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