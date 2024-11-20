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Какие цвета принесут несчастье на Новый год 2025 — не одевайте их

20 ноября 2024 20:03
Светлана Зайцева - Редактор
В каких цветах нельзя встречать Новый год 2025, чтобы не принести несчастья
Молодые люди, празднующие Новый год в заведении. Фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Осталось не так много времени до Нового года, символом которого будет Зеленая Деревянная Змея, поэтому самое время позаботиться о своем образе на празднование. Узнайте, в каких цветах категорически не рекомендуется встречать 2025 год, чтобы не навредить своей жизни.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Астрологи говорят, что для новогодней ночи лучше не выбирать определенные цвета в одежде, ведь они совсем не нравятся символу будущего года — Змее. Если вы не хотите испортить свою жизнь в следующем году, узнайте, в каких оттенках нельзя встречать год Змеи.

Компания на Новый год
Компания друзей, которые дарят подарки друг другу. Фото: Freepik

В каких цветах лучше не встречать Новый год Змеи

На встречу года Змеи лучше не одеваться в вещи таких оттенков, которые разозлят Змею, из-за чего она может вам "отомстить". Речь идет о таких цветах, как:

  • Черный
  • Красный
  • Флуоресцентный
  • Серый
  • Фиолетовый
  • Голубой
  • Синий

К тому же, вы сильно разозлите символ следующего года, если наденете вещи из натуральной кожи змеи. Если вы проигнорируете эти простые правила, вы рискуете встретить на своем пути серьезные препятствия, с которыми будет трудно справиться.

Три женщины на празднике
Три женщины, празднующие Новый год. Фото: Blikk

В чем лучше встретить Новый год 2025

Есть определенные цвета, которые могут привлечь удачу в вашу жизнь, если вы выберете их для празднования Нового года. Например, Деревянной Змее понравится, если вы встретите ее в таких оттенках, как:

  • Желтый
  • Оранжевый
  • Зеленый

Причем, мужчинам стоит одеть вещи коричневого цвета, а вот женщинам выбрать наряд золотистого и серебристого оттенка. Чтобы предстоящий год прошел максимально удачно, выберите одежду змеиного принта.

Напомним, мы писали о том, какое мясо нельзя ставить на праздничный стол на Новый год 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие вещи считаются главными антитрендами Нового года 2025 года.

Также мы сообщали о том, что можно подарить на Новый год 2025 женщине, мужчине и семье.

праздники одежда Новый год советы цвета Новый год 2025

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