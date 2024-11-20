В каких цветах нельзя встречать Новый год 2025, чтобы не принести несчастья

Молодые люди, празднующие Новый год в заведении. Фото: Freepik

Осталось не так много времени до Нового года, символом которого будет Зеленая Деревянная Змея, поэтому самое время позаботиться о своем образе на празднование. Узнайте, в каких цветах категорически не рекомендуется встречать 2025 год, чтобы не навредить своей жизни.

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Астрологи говорят, что для новогодней ночи лучше не выбирать определенные цвета в одежде, ведь они совсем не нравятся символу будущего года — Змее. Если вы не хотите испортить свою жизнь в следующем году, узнайте, в каких оттенках нельзя встречать год Змеи.

Компания друзей, которые дарят подарки друг другу. Фото: Freepik

В каких цветах лучше не встречать Новый год Змеи

На встречу года Змеи лучше не одеваться в вещи таких оттенков, которые разозлят Змею, из-за чего она может вам "отомстить". Речь идет о таких цветах, как:

Черный

Красный

Флуоресцентный

Серый

Фиолетовый

Голубой

Синий

К тому же, вы сильно разозлите символ следующего года, если наденете вещи из натуральной кожи змеи. Если вы проигнорируете эти простые правила, вы рискуете встретить на своем пути серьезные препятствия, с которыми будет трудно справиться.

Три женщины, празднующие Новый год. Фото: Blikk

В чем лучше встретить Новый год 2025

Есть определенные цвета, которые могут привлечь удачу в вашу жизнь, если вы выберете их для празднования Нового года. Например, Деревянной Змее понравится, если вы встретите ее в таких оттенках, как:

Желтый

Оранжевый

Зеленый

Причем, мужчинам стоит одеть вещи коричневого цвета, а вот женщинам выбрать наряд золотистого и серебристого оттенка. Чтобы предстоящий год прошел максимально удачно, выберите одежду змеиного принта.

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