Що треба встигнути зробити до Нового року 2025 — список важливих справ

Жінка з телефоном біля новорічної ялинки. Фото: Pexels

Наближається Новий рік — рік Зеленої Дерев’яної Змії, яка символізує поняття проникливості, тонкощі та метаморфози. Дізнайтеся, які важливі справи необхідно встигнути зробити до настання 2025 року, щоб не зустрічати його в поганому настрої.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які справи треба встигнути зробити до 2025 року

Привести себе у форму

Оскільки до Нового року залишилося понад місяць, ви ще встигнете привести своє тіло у гарну форму. Якщо у вас є зайві кілограми, саме час позбутися їх, наприклад заняттями вдома або в тренажерній залі. Всім дівчатам і жінкам треба встигнути зробити гарний манікюр з педикюром і зачіску.

Молода жінка в тренажерній залі. Фото: Medium

Влаштувати генеральне прибирання

Встигніть зробити генприбирання за декілька тижнів до свята, щоб напередодні новорічної ночі лише протерти пил і пропилососити. Приберіть весь мотлох зі свого гардероба, викинувши весь старий одяг і взуття.

Жінка, яка прибирає вдома. Фото: Freepik

Роздати борги

Якщо ви комусь заборгували грошей, краще віддайте борг до настання Нового року, щоб не нести їх у новий рік із собою. Не забудьте також сплатити комунальні послуги.

Віддавання грошей жінці. Фото: Freepik

Відпустити образи

Не варто входити у новий рік разом з образами на душі, тому попросіть вибачення або вибачте тих, з ким у вас виникли непорозуміння цього року. Скажіть це людині або вислухайте її особисто, або ж напишіть листа зі словами вдячності.

Пара, яка розмовляє. Фото: Nau​​​​​

Складіть план на 2025 рік

Подумайте над тим, чого б ви хотіли досягти наступного року, і складіть детальний план своїх справ на рік Зеленої Дерев’яної Змії.

Чоловік, який пише в блокноті. Фото: Hull Live

Що ще треба встигнути до кінця цього року

Також встигніть до 2025 року:

Придбати і запакувати подарунки

Зробити добру справу

Закінчити важливі справи

Скласти меню і купити продукти

Прикрасити свою оселю

Подумати про образ на свято

Провідати батьків і родичів

Нагадаємо, ми писали про те, який одяг краще не обирати на святкування Нового року.

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