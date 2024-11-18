Що треба встигнути зробити до Нового року 2025 — список важливих справ

Обов'язково встигніть це зробити до 2025 року — справи на удачу
Наближається Новий рік — рік Зеленої Дерев’яної Змії, яка символізує поняття проникливості, тонкощі та метаморфози. Дізнайтеся, які важливі справи необхідно встигнути зробити до настання 2025 року, щоб не зустрічати його в поганому настрої.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які справи треба встигнути зробити до 2025 року
Привести себе у форму
Оскільки до Нового року залишилося понад місяць, ви ще встигнете привести своє тіло у гарну форму. Якщо у вас є зайві кілограми, саме час позбутися їх, наприклад заняттями вдома або в тренажерній залі. Всім дівчатам і жінкам треба встигнути зробити гарний манікюр з педикюром і зачіску.
Влаштувати генеральне прибирання
Встигніть зробити генприбирання за декілька тижнів до свята, щоб напередодні новорічної ночі лише протерти пил і пропилососити. Приберіть весь мотлох зі свого гардероба, викинувши весь старий одяг і взуття.
Роздати борги
Якщо ви комусь заборгували грошей, краще віддайте борг до настання Нового року, щоб не нести їх у новий рік із собою. Не забудьте також сплатити комунальні послуги.
Відпустити образи
Не варто входити у новий рік разом з образами на душі, тому попросіть вибачення або вибачте тих, з ким у вас виникли непорозуміння цього року. Скажіть це людині або вислухайте її особисто, або ж напишіть листа зі словами вдячності.
Складіть план на 2025 рік
Подумайте над тим, чого б ви хотіли досягти наступного року, і складіть детальний план своїх справ на рік Зеленої Дерев’яної Змії.
Що ще треба встигнути до кінця цього року
Також встигніть до 2025 року:
- Придбати і запакувати подарунки
- Зробити добру справу
- Закінчити важливі справи
- Скласти меню і купити продукти
- Прикрасити свою оселю
- Подумати про образ на свято
- Провідати батьків і родичів
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