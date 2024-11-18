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Обов'язково встигніть це зробити до 2025 року — справи на удачу

18 листопада 2024 23:06
Світлана Зайцева - Редактор
Що треба встигнути зробити до Нового року 2025 — список важливих справ
Жінка з телефоном біля новорічної ялинки. Фото: Pexels
Світлана Зайцева - Редактор

Наближається Новий рік — рік Зеленої Дерев’яної Змії, яка символізує поняття проникливості, тонкощі та метаморфози. Дізнайтеся, які важливі справи необхідно встигнути зробити до настання 2025 року, щоб не зустрічати його в поганому настрої.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які справи треба встигнути зробити до 2025 року

Привести себе у форму

Оскільки до Нового року залишилося понад місяць, ви ще встигнете привести своє тіло у гарну форму. Якщо у вас є зайві кілограми, саме час позбутися їх, наприклад заняттями вдома або в тренажерній залі. Всім дівчатам і жінкам треба встигнути зробити гарний манікюр з педикюром і зачіску.

Женщина в зале
Молода жінка в тренажерній залі. Фото: Medium

Влаштувати генеральне прибирання

Встигніть зробити генприбирання за декілька тижнів до свята, щоб напередодні новорічної ночі лише протерти пил і пропилососити. Приберіть весь мотлох зі свого гардероба, викинувши весь старий одяг і взуття.

Генеральная уборка
Жінка, яка прибирає вдома. Фото: Freepik

Роздати борги

Якщо ви комусь заборгували грошей, краще віддайте борг до настання Нового року, щоб не нести їх у новий рік із собою. Не забудьте також сплатити комунальні послуги.

Деньги в руках
Віддавання грошей жінці. Фото: Freepik

Відпустити образи

Не варто входити у новий рік разом з образами на душі, тому попросіть вибачення або вибачте тих, з ким у вас виникли непорозуміння цього року. Скажіть це людині або вислухайте її особисто, або ж напишіть листа зі словами вдячності. 

Пара
Пара, яка розмовляє. Фото: Nau​​​​​

Складіть план на 2025 рік

Подумайте над тим, чого б ви хотіли досягти наступного року, і складіть детальний план своїх справ на рік Зеленої Дерев’яної Змії. 

Записи в блокноте
Чоловік, який пише в блокноті. Фото: Hull Live

Що ще треба встигнути до кінця цього року

Також встигніть до 2025 року:

  • Придбати і запакувати подарунки
  • Зробити добру справу
  • Закінчити важливі справи 
  • Скласти меню і купити продукти
  • Прикрасити свою оселю
  • Подумати про образ на свято
  • Провідати батьків і родичів

Нагадаємо, ми писали про те, який одяг краще не обирати на святкування Нового року. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати на Новий рік жінці, чоловіку і всій сім’ї. 

Також ми повідомляли про те, який фрукт не можна класти на святковий стіл на Новий рік.

свята Новий рік поради Новий рік 2025 Зелена Дерев'яна Змія

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