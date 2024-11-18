Что нужно успеть сделать до Нового года 2025 — список важных дел

Женщина с телефоном возле новогодней елки. Фото: Pexels

Приближается Новый год — год Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей понятие проницательности, тонкости и метаморфозы. Узнайте, какие важные дела необходимо успеть сделать до 2025 года, чтобы не встречать его в плохом настроении.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие дела нужно успеть сделать до 2025 года

Привести себя в форму

Поскольку до Нового года осталось больше месяца, вы еще успеете привести свое тело в хорошую форму. Если у вас есть лишние килограммы, самое время избавиться от них, например, занятиями дома или в тренажерном зале. Всем девушкам и женщинам нужно успеть сделать хороший маникюр с педикюром и прическу.

Молодая женщина в тренажерном зале. Фото: Medium

Устроить генеральную уборку

Успейте сделать генуборку за несколько недель до праздника, чтобы в канун новогодней ночи только протереть пыль и пропылесосить. Уберите весь хлам из своего гардероба, выбросив всю старую одежду и обувь.

Женщина, которая убирает дома. Фото: Freepik

Раздать долги

Если вы кому-то задолжали денег, лучше отдайте долг до наступления Нового года, чтобы не нести их в новый год с собой. Не забудьте уплатить коммунальные услуги.

Отдавание денег женщине. Фото: Freepik

Отпустить обиды

Не стоит входить в новый год вместе с обидами на душе, поэтому извинитесь или простите тех, с кем у вас возникли недоразумения в этом году. Скажите это человеку или выслушайте его лично, или же напишите письмо со словами благодарности.

Пара, которая разгораривает. Фото: Nau

Составьте план на 2025 год

Подумайте над тем, чего бы вы хотели достичь в следующем году, и составьте подробный план своих дел на год Зеленой Деревянной Змеи.

Мужчина, который пишет в блокноте. Фото: Hull Live

Что еще нужно успеть до конца этого года

Также успейте до 2025 года:

Купить и упаковать подарки

Сделать доброе дело

Закончить важные дела

Составить меню и купить продукты

Украсить свой дом

Подумать об образе на праздник

Навестить родителей и родственников

Напомним, мы писали о том, какую одежду лучше не выбирать на празднование Нового года.

Раньше мы рассказывали о том, что можно подарить на Новый год женщине, мужчине и всей семье.

Также мы сообщали, какой фрукт нельзя класть на праздничный стол на Новый год.