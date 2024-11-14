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Що подарувати на Новий рік-2025 — ідеї для жінки, чоловіка, сім'ї

14 листопада 2024 19:08
Світлана Зайцева - Редактор
Що подарувати на Новий рік 2025 — ідеї подарунків для жінок і чоловіків
Жінка, яка робить подарунок своєму чоловіку на Новий рік. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Вибір подарунків на Новий рік — це завжди непросто, адже потрібно бігати по різних магазинах, щоб обрати те, чому точно зрадіє ваша близька людина. Ми ділимося з вами найкращими ідеями подарунків для жінки, чоловіка і цілої сім’ї, які 100% їм сподобаються.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що подарувати жінці

До списку подарунків жінці, з якими точно можна вгадати, входить:

  • Косметика
  • Парфуми 
  • Прикраси

Можна подарувати і книгу — це може бути література, яка мотивує, або сучасний роман, а може навіть професійна література в залежності від хобі або роботи жінки.

Женщина
Молода жінка з подарунком на Новий рік. Фото: Public Domain Pictures

Ще на новорічний подарунок можна обрати сертифікат до спа-салону або салону краси, абонемент на йогу або щось подібне. А можете взагалі подарувати жінці майстер-класи або якісь освітні курси, щоб вона могла розвати себе на них.

Але якщо ви хочете якось творчо підійти до вибору новорічного подарунку, ви можете подарувати щось з цього:

  • Ароматичні свічки із соєвого воску для дому
  • Капучинатор
  • Масажер гуаша для обличчя
  • Сертифікат до улюбленого магазину

Що подарувати чоловіку

Набір шкарпеток і гель для гоління — вже давно у минулому, тому цей Новий рік повинен бути особливим. Серед класичних подарунків для чоловіків:

  • Набір ножів або один розкладний ніж
  • Запальничка
  • Брелок з ім’ям або якимось написом
Мужчина
Чоловік з новорічним подарунком у руках. Фото: Freepik

Ще можете подарувати косметичні набори або аксесуар, наприклад, якийсь браслет на руку. А можете відштовхуватися від уподобань чоловіка і подарувати йому аксесуари для гаджетів або спорту або навіть проєктор.

Що подарувати сім’ї

Якщо ви йдете у гості до цілої родини, то подарунок повинен бути душевним. Ви ніколи не прогадаєте, якщо подаруєте набори солодощів, футболки або смішні шкарпетки з однаковим написом або зображенням. А можете обрати, наприклад, сертифікат у ресторан або на якийсь спільний тренінг.

Семья
Велика сім'я біля новорічної ялинки. Фото: Pinterest

Ще до списку корисних і цікавих подарунків для сім’ї входить:

  • Побутова техніка
  • Гаджети
  • Фоторамки
  • Світильники
  • Набір чашок
  • Настільні ігри

Нагадаємо, ми писали про те, які страви категорично не можна ставити на стіл на Новий рік-2025. 

Раніше ми розповідали про те, що можна одягнути на святкування Нового року-2025. 

Також ми повідомляли про те, які страви обов’язково повинні стояти на столі на Новий рік-2025.

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