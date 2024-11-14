Що подарувати на Новий рік 2025 — ідеї подарунків для жінок і чоловіків

Що подарувати на Новий рік-2025 — ідеї для жінки, чоловіка, сім'ї
Вибір подарунків на Новий рік — це завжди непросто, адже потрібно бігати по різних магазинах, щоб обрати те, чому точно зрадіє ваша близька людина. Ми ділимося з вами найкращими ідеями подарунків для жінки, чоловіка і цілої сім’ї, які 100% їм сподобаються.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Найкращі подарунки на Новий рік
Що подарувати жінці
До списку подарунків жінці, з якими точно можна вгадати, входить:
- Косметика
- Парфуми
- Прикраси
Можна подарувати і книгу — це може бути література, яка мотивує, або сучасний роман, а може навіть професійна література в залежності від хобі або роботи жінки.
Ще на новорічний подарунок можна обрати сертифікат до спа-салону або салону краси, абонемент на йогу або щось подібне. А можете взагалі подарувати жінці майстер-класи або якісь освітні курси, щоб вона могла розвати себе на них.
Але якщо ви хочете якось творчо підійти до вибору новорічного подарунку, ви можете подарувати щось з цього:
- Ароматичні свічки із соєвого воску для дому
- Капучинатор
- Масажер гуаша для обличчя
- Сертифікат до улюбленого магазину
Що подарувати чоловіку
Набір шкарпеток і гель для гоління — вже давно у минулому, тому цей Новий рік повинен бути особливим. Серед класичних подарунків для чоловіків:
- Набір ножів або один розкладний ніж
- Запальничка
- Брелок з ім’ям або якимось написом
Ще можете подарувати косметичні набори або аксесуар, наприклад, якийсь браслет на руку. А можете відштовхуватися від уподобань чоловіка і подарувати йому аксесуари для гаджетів або спорту або навіть проєктор.
Що подарувати сім’ї
Якщо ви йдете у гості до цілої родини, то подарунок повинен бути душевним. Ви ніколи не прогадаєте, якщо подаруєте набори солодощів, футболки або смішні шкарпетки з однаковим написом або зображенням. А можете обрати, наприклад, сертифікат у ресторан або на якийсь спільний тренінг.
Ще до списку корисних і цікавих подарунків для сім’ї входить:
- Побутова техніка
- Гаджети
- Фоторамки
- Світильники
- Набір чашок
- Настільні ігри
Нагадаємо, ми писали про те, які страви категорично не можна ставити на стіл на Новий рік-2025.
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Також ми повідомляли про те, які страви обов’язково повинні стояти на столі на Новий рік-2025.
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