Що подарувати на Новий рік 2025 — ідеї подарунків для жінок і чоловіків

Жінка, яка робить подарунок своєму чоловіку на Новий рік. Фото: Pinterest

Вибір подарунків на Новий рік — це завжди непросто, адже потрібно бігати по різних магазинах, щоб обрати те, чому точно зрадіє ваша близька людина. Ми ділимося з вами найкращими ідеями подарунків для жінки, чоловіка і цілої сім’ї, які 100% їм сподобаються.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Найкращі подарунки на Новий рік

Що подарувати жінці

До списку подарунків жінці, з якими точно можна вгадати, входить:

Косметика

Парфуми

Прикраси

Можна подарувати і книгу — це може бути література, яка мотивує, або сучасний роман, а може навіть професійна література в залежності від хобі або роботи жінки.

Молода жінка з подарунком на Новий рік. Фото: Public Domain Pictures

Ще на новорічний подарунок можна обрати сертифікат до спа-салону або салону краси, абонемент на йогу або щось подібне. А можете взагалі подарувати жінці майстер-класи або якісь освітні курси, щоб вона могла розвати себе на них.

Але якщо ви хочете якось творчо підійти до вибору новорічного подарунку, ви можете подарувати щось з цього:

Ароматичні свічки із соєвого воску для дому

Капучинатор

Масажер гуаша для обличчя

Сертифікат до улюбленого магазину

Що подарувати чоловіку

Набір шкарпеток і гель для гоління — вже давно у минулому, тому цей Новий рік повинен бути особливим. Серед класичних подарунків для чоловіків:

Набір ножів або один розкладний ніж

Запальничка

Брелок з ім’ям або якимось написом

Чоловік з новорічним подарунком у руках. Фото: Freepik

Ще можете подарувати косметичні набори або аксесуар, наприклад, якийсь браслет на руку. А можете відштовхуватися від уподобань чоловіка і подарувати йому аксесуари для гаджетів або спорту або навіть проєктор.

Що подарувати сім’ї

Якщо ви йдете у гості до цілої родини, то подарунок повинен бути душевним. Ви ніколи не прогадаєте, якщо подаруєте набори солодощів, футболки або смішні шкарпетки з однаковим написом або зображенням. А можете обрати, наприклад, сертифікат у ресторан або на якийсь спільний тренінг.

Велика сім'я біля новорічної ялинки. Фото: Pinterest

Ще до списку корисних і цікавих подарунків для сім’ї входить:

Побутова техніка

Гаджети

Фоторамки

Світильники

Набір чашок

Настільні ігри

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