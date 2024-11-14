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Что подарить на Новый год-2025 — идеи для женщины, мужчины, семьи

14 ноября 2024 19:08
Светлана Зайцева - Редактор
Что подарить на Новый год 2025 — идеи подарков для женщин и мужчин
Женщина, делающая подарок своему мужчине на Новый год. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Выбор подарков на Новый год — это всегда непросто, ведь нужно бегать по разным магазинам, чтобы выбрать то, чему точно обрадуется ваш близкий человек. Мы делимся с вами самыми лучшими идеями подарков для женщины, мужчины и целой семьи, которые 100% им понравятся.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что подарить женщине

В список подарков женщине, с которыми точно можно угадать, входит:

  • Косметика
  • Духи
  • Украшения

Можно подарить и книгу — это может быть мотивирующая литература или современный роман, а может даже профессиональная литература в зависимости от хобби или работы женщины.

Женщина
Молодая женщина с подарком на Новый год. Фото: Public Domain Pictures

Еще на новогодний подарок можно выбрать сертификат в спа-салон или салон красоты, абонемент на йогу или нечто подобное. А можете вообще подарить женщине мастер-классы или какие-нибудь образовательные курсы, чтобы она могла развать себя на них.

Но если вы хотите как-то творчески подойти к выбору новогоднего подарка, вы можете подарить что-нибудь из этого:

  • Ароматические свечи из соевого воска для дома
  • Капучинатор
  • Массажер гуаша для лица
  • Сертификат в любимый магазин

Что подарить мужчине

Набор носков и гель для бритья — уже давно в прошлом, поэтому этот Новый год должен быть особенным. Среди классических подарков для мужчин:

  • Набор ножей или один раскладной нож
  • Зажигалка
  • Брелок с именем или какой-то надписью
Мужчина
Человек с новогодним подарком в руках. Фото: Freepik

Еще можете подарить косметические наборы или аксессуары, например, какой-то браслет на руку. А можете отталкиваться от предпочтений мужчины и подарить ему аксессуары для гаджетов или спорта или даже проектор.

Что подарить семье

Если вы идете в гости к семье, то подарок должен быть душевным. Вы никогда не прогадаете, если подарите наборы сладостей, футболки или смешные носки с одинаковой надписью или изображением. А можете выбрать, например, сертификат в ресторан или на общий тренинг.

Семья
Большая семья возле елки. Фото: Pinterest

Еще в список полезных и интересных подарков для семьи входит:

  • Бытовая техника
  • Гаджеты
  • Фоторамки
  • Светильники
  • Набор чашек
  • Настольные игры

Напомним, мы писали о том, какие блюда категорически нельзя ставить на стол на Новый год-2025.

Ранее мы рассказывали о том, что можно одеть на празднование Нового года-2025.

Также мы сообщали о том, какие блюда обязательно должны стоять на столе на Новый год-2025.

праздники подарки женщины мужчины идеи Новый год 2025

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