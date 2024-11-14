Что подарить на Новый год 2025 — идеи подарков для женщин и мужчин

Что подарить на Новый год-2025 — идеи для женщины, мужчины, семьи
Выбор подарков на Новый год — это всегда непросто, ведь нужно бегать по разным магазинам, чтобы выбрать то, чему точно обрадуется ваш близкий человек. Мы делимся с вами самыми лучшими идеями подарков для женщины, мужчины и целой семьи, которые 100% им понравятся.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Самые лучшие подарки на Новый год
Что подарить женщине
В список подарков женщине, с которыми точно можно угадать, входит:
- Косметика
- Духи
- Украшения
Можно подарить и книгу — это может быть мотивирующая литература или современный роман, а может даже профессиональная литература в зависимости от хобби или работы женщины.
Еще на новогодний подарок можно выбрать сертификат в спа-салон или салон красоты, абонемент на йогу или нечто подобное. А можете вообще подарить женщине мастер-классы или какие-нибудь образовательные курсы, чтобы она могла развать себя на них.
Но если вы хотите как-то творчески подойти к выбору новогоднего подарка, вы можете подарить что-нибудь из этого:
- Ароматические свечи из соевого воска для дома
- Капучинатор
- Массажер гуаша для лица
- Сертификат в любимый магазин
Что подарить мужчине
Набор носков и гель для бритья — уже давно в прошлом, поэтому этот Новый год должен быть особенным. Среди классических подарков для мужчин:
- Набор ножей или один раскладной нож
- Зажигалка
- Брелок с именем или какой-то надписью
Еще можете подарить косметические наборы или аксессуары, например, какой-то браслет на руку. А можете отталкиваться от предпочтений мужчины и подарить ему аксессуары для гаджетов или спорта или даже проектор.
Что подарить семье
Если вы идете в гости к семье, то подарок должен быть душевным. Вы никогда не прогадаете, если подарите наборы сладостей, футболки или смешные носки с одинаковой надписью или изображением. А можете выбрать, например, сертификат в ресторан или на общий тренинг.
Еще в список полезных и интересных подарков для семьи входит:
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Фоторамки
- Светильники
- Набор чашек
- Настольные игры
Напомним, мы писали о том, какие блюда категорически нельзя ставить на стол на Новый год-2025.
Ранее мы рассказывали о том, что можно одеть на празднование Нового года-2025.
Также мы сообщали о том, какие блюда обязательно должны стоять на столе на Новый год-2025.
Читайте Новини.LIVE!