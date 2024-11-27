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Что подарить ребенку на Новый год 2025 — идеи подарков по годам

27 ноября 2024 07:12
Светлана Зайцева - Редактор
Что подарить детям на Новый год 2025 — самые лучшие идеи по годам
Мужчина с женой и детьми возле новогодней елки. Фото: Pikwizard
Светлана Зайцева - Редактор

Обычно на новогодние подарки для детей тратят много сил и времени, ведь всегда хочется вызвать улыбку на лице своего ребенка. Чтобы точно не прогадать, узнайте, что можно подарить детям разных лет на Новый год.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка детям на Новый год.

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Варианты подарков детям на Новый год

Что подарить детям от одного до трех лет

Дети в этом возрасте начинают интересоваться окружающим миром, поэтому им подойдут игрушки для развития, улучшающие мелкую моторику. Это могут быть какие-то наборы или конструкторы. Если вашим детям или ребенку от одного до трех лет, тогда можете подарить им что-нибудь из этого:

  • Транспортные средства (например, самокаты или велосипеды)
  • Наборы для игры с водой (например, игровые наборы)
  • Кинетический песок и формы для игры
  • "Сухой" бассейн с шариками
  • Бизиборд или бизикуб
  • Сортер
Дети
Три ребенка разного возраста возле новогодней елки. Фото: Novinky

Что подарить детям от трех до шести лет

Самыми лучшими идеями подарка для детей этого возраста могут стать:

  • Пазлы
  • Железная дорога
  • Конструкторы
  • Машинка на радиоуправлении
  • Игрушечная кухня, набор посуды

Что подарить детям от семи до 12 лет

Дети этого возраста уже взрослеют, поэтому для них подойдут развивающие подарки. Если вашим детям или ребенку от семи до 12 лет, тогда можете приобрести им или ему на Новый год что-нибудь из этих подарков:

  • Книги
  • Настольные игры
  • Детские часы с GPS
  • Настольный футбол
  • Детский фотоаппарат
Девочка
Девочка с подарком у елки на Новый год. Фото: Decorexpro

Что подарить детям-подросткам

Подростки уже начинают увеличивать свои потребности, поэтому им можно подарить что-нибудь из этого:

  • Тематические энциклопедии с картинками
  • Игровая приставка
  • Муравьиная ферма
  • Кисти, краски, набор для декупажа или альбом
  • Рюкзак
  • Очки виртуальной реальности
  • Гироскутер
  • Копилка в виде банкомата, бомбы или сейфа
  • Роликовые или ледовые коньки с комплектом защиты
  • Музыкальный инструмент
  • Портативная колонка
  • Электронная книга
  • Смартфон или планшет

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему любимому на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, сколько мандаринов стоит положить на новогодний стол.

Также мы сообщали о том, в чем лучше не встречать Новый год Зеленой Змеи.

праздники дети подарки Новый год советы Новый год 2025

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