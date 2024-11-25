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Подарунки на Різдво і Новий рік 2025 для коханого — ідеї

25 листопада 2024 23:00
Світлана Зайцева - Редактор
Ідеї подарунків на Різдво і Новий рік 2025 для коханого — що подарувати
Жінка, яка дарує чоловіку подарунок. Фото: Onedio
Світлана Зайцева - Редактор

Ось-ось наступить Різдво і Новий рік, тому настав час обирати подарунки для найрідніших людей, які точно їм сподобаються. Дізнайтеся, що можна подарувати своїм коханим на ці свята, щоб у відповідь почути найщасливіше "дякую".

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Набір інструментів

Вдома у кожного чоловіка повинні бути інструменти, щоб у будь-який момент з легкістю полагодити щось. Тому можете подарувати своєму коханому набір інструментів, а в ідеалі — придбати його в пеналі, чохлі або органайзері. Зверху можете обгорнути цей набір святковим пакуванням.

Инструменты
Валіза з інструментами на столі. Фото: Fixero

Гаджети для машини

Якщо у вашого коханого є автомобіль і він розбирається в ньому, ідеальним подарунком буде якийсь гаджет для машини. Подаруйте чоловіку те, що буде йому корисно під час поїздок. Наприклад, це можуть бути такі ґаджети, як:

  • Кріплення для смартфона на бездротовій зарядці
  • Органайзери
  • Камери заднього виду
  • Зволожувач повітря
  • Ручний пилосос
  • Термокухоль
  • Чохли на сидіння
Держатель для телефона
Телефон на тримачі в машині. Фото: Allegro

Спортивні аксесуари

Якщо ваш коханий не може жити без спорту, ви можете подарувати йому щось з цієї категорії. Це можуть бути такі речі, як:

  • Тренажери для рук
  • Килимки
  • Спортивний одяг
  • Пульсометр
  • Масажери
Тренажер в руке
Кистьовий еспандер у руці. Фото: Allegro

Набір для шашликів

Якщо ваш коханий любить відпочинок на природі, то чудовим подарунком буде набір для шашликів. Але краще не дарувати тільки шампури, щоб не бути банальними. Краще зібрати повний набір, подарувавши мангал, шампури і складані стільці.

Набор для шашлыков
Набір для приготування шашлику на вулиці. Фото: Віста

Аксесуари і гаджети для смартфона

У сучасні дні немає жодної людини без телефону, адже він став невід’ємною частиною нашого життя. Тому можна вибрати на подарунок коханому якісь аксесуари або гаджети для телефону. Це можуть бути такі речі, як:

  • Бездротова зарядка
  • Підставка для телефона
  • Стабілізатор
  • Бездротові навушники
Беспроводная зарядка
Смартфон на бездротовій зарядці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, в яких кольорах краще не зустрічати Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна одягати на святкування Нового року 2025. 

Також ми повідомляли про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025, щоб привернути удачу.

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