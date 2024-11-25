Идеи подарков на Рождество и Новый год 2025 для любимого — что подарить

Женщина, которая дарит мужчине подарок. Фото: Onedio

Вот-вот наступит Рождество и Новый год, поэтому пора выбирать подарки для самых родных людей, которые точно им понравятся. Узнайте, что можно подарить своим любимым на эти праздники, чтобы в ответ услышать самое счастливое "спасибо".

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Набор инструментов

Дома у каждого мужчины должны быть инструменты, чтобы в любой момент с легкостью починить что-нибудь. Поэтому можете подарить своему любимому набор инструментов, а в идеале — приобрести его в пенале, чехле или органайзере. Сверху можете обернуть этот набор праздничной упаковкой.

Чемодан с инструментами на столе. Фото: Fixero

Гаджеты для машины

Если у вашего любимого есть автомобиль и он разбирается в нем, идеальным подарком будет какой-то гаджет для машины. Подарите мужчине то, что ему будет полезно во время поездок. Например, это могут быть такие гаджеты, как:

Крепление для смартфона на беспроводной зарядке

Органайзеры

Камеры заднего вида

Увлажнитель воздуха

Ручной пылесос

Термокружка

Чехлы на сиденья

Телефон на держателе в машине. Фото: Allegro

Спортивные аксессуары

Если ваш любимый не может жить без спорта, вы можете подарить ему что-нибудь из этой категории. Это могут быть такие вещи, как:

Тренажеры для рук

Коврики

Спортивная одежда

Пульсометр

Массажеры

Кистевой эспандер в руке. Фото: Allegro

Набор для шашлыков

Если ваш любимый любит отдых на природе, то отличным подарком будет набор для шашлыков. Но лучше не дарить только шампуры, чтобы не быть банальными. Лучше собрать полный набор, подарив мангал, шампуры и складные стулья.

Набор для приготовления шашлыка на улице. Фото: Виста

Аксессуары и гаджеты для смартфона

В современные дни нет ни одного человека без телефона, ведь он стал неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому можно выбрать в подарок любимому какие-нибудь аксессуары или гаджеты для телефона. Это могут быть такие вещи, как:

Беспроводная зарядка

Подставка для телефона

Стабилизатор

Беспроводные наушники

Смартфон на беспроводной зарядке. Фото: Pinterest

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