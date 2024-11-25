Дорогий новорічний раритет – які старі іграшки можна вигідно продати

Новорічний раритет — за що можна отримати великі гроші
Колекціонери можуть дати непогані гроші за новорічний раритет, зокрема часів Радянського Союзу. Для українців старі прикраси на ялинку чи іграшки, які завалялися в коробках, вже не несуть цінності, бо щороку з’являються нові красиві святкові атрибути. Тобто можна позбутися мотлоху і заодно заробити тисячі гривень.
Сайт Новини.LIVE розповідає, який новорічний раритет можна дорого продати.
Прикраси на ялинку
Якщо вдома збереглися іграшки, якими в часи СРСР прикрашали ялинку, можна спробувати продати їх на OLX. Такі фігурки стали справжнім раритетом, їх неможливо купити як товар масового виробництва. Чим рідкіснішу іграшку маєте (наприклад, не звичайну кулю, а персонажа якоїсь казки), тим дорожче зможете продати в Інтернеті.
Такі фігурки білого ведмедя, сови та Снігурочок коштують по 600 грн. Отже набір обійдеться колекціонеру в 2 400 грн.
На OLX є багато оголошень про продаж новорічних атрибутів. Цей великий набір коштує 1 800 грн, у ньому 17 іграшок різного дизайну. На фото видно, що фігурки в хорошому стані, це теж впливає на формування ціни та попиту.
Ще один цікавий раритетний товар часів Радянського Союзу — намисто на ялинку довжиною 9 метрів. Власник просить за раритетну прикрасу 3 000 грн.
Новорічні іграшки
Інший популярний лот — новорічні іграшки, виготовлені з різних матеріалів, які клали під ялинку для створення святкового настрою. Зазвичай це фігурки Діда Мороза та Снігуроньки. Наприклад, фабричний виріб 1970 року продають за 700 грн. Голова Діда Мороза — з м'якого силікону, а бороду і волосся можна розчесати.
Ще є фігурки дідуся Миколая, створені в 50-ті роки минулого століття. Цей персонаж більш наближений до українців, раритетна іграшка коштує 1 500 грн. Тоді як Снігуронька 1965 року випуску в хорошому стані та без дефектів обійдеться покупцеві у 4 000 грн.
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Фігурка Діда Мороза. Фото: OLX
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Фігурки Святого Миколая. Фото: OLX
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Фігурка Снігуроньки. Фото: OLX
Нагадаємо, українці можуть позбутися старих речей, опублікувавши оголошення про продаж в Інтернеті. Там часто з’являються пропозиції купівлі раритетного одягу, виготовленого ще в часи Радянського Союзу.
Також ми писали, що заробити тисячі гривень можна на старому посуді. Раритет високо цінується серед колекціонерів, які готові заплатити немалі гроші за вироби, особливо з унікальним розписом.
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