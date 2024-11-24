Скільки коштує раритетний посуд в Україні та як на цьому заробити

Українці заробляють на раритетному посуді — що можна продати
Власники старих наборів посуду можуть дорого продати вироби колекціонерам. Раритет нині високо цінується, особливо якщо посуд якісний та унікальний. У багатьох українців залишилися серванти з чашками, тарілками, бокалами тощо часів Радянського Союзу. Можна позбутися непотрібних речей та водночас непогано заробити.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує раритетний посуд та як на цьому заробити.
Чайний сервіз із ручним розписом
Чимало оголошень про продаж раритетного посуду публікують на порталі OLX. Наприклад, чайний сервіз ручного розпису на 6 осіб коштує 3 045 грн. Як уточнила власниця в описі, посуд виготовили на Баранівському фарфоровому заводі (Житомирська область) в 1990 році. Набір досі залишився у фабричному пакуванні, ним жодного разу не користувалися.
У комплект входить 21 предмет:
- 1 чайник із кришкою;
- 1 цукорниця з кришкою;
- 1 молочник;
- 6 чашок;
- 6 тарілок;
- 6 блюдець.
Обідній столовий фаянсовий сервіз
Інший набір раритетного посуду продають на OLX за 7 000 грн. Це новенький столовий сервіз "Полювання", виготовлений Кам'янобрідським фаянсовим заводом в 1963 році. Розпис з елементами полювання дійсно унікальний, а повна комплектація та ідеальний зовнішній вигляд сформували остаточну вартість сервізу.
Набір із глечика і чашок
Багато пропозицій щодо раритетного посуду публікують також на онлайн-аукціонах, зокрема Violity. Користувачі можуть робити ставки, змагаючись за вироби, якщо вони дійсно вартують непоганих грошей. Наприклад, вінтажний набір із глечика та шести чашок коштує 1 500 грн.
Його виготовили на Львівській кераміко-скульптурній фабриці в часи СРСР. Посудом жодного разу не користувалися, але всередині однієї чашки присутня темна плямка (дефект, отриманий під час фабричного фарбування). Сервіз складається із глечика висотою 27 см і шести чашок висотою 7 см.
Нагадаємо, українці можуть заробити тисячі гривень, продавши копійки різних номіналів. Завдяки унікальним дефектам і бракам за монетами полюють нумізмати, які готові заплатити за вироби чималі гроші.
Також ми писали, що за народними повір’ями не можна повертати власникам порожній посуд. Це віщує бідність і нестачу коштів. Бажано покласти в запозичений виріб їжу чи подарунок, аби не нашкодити іншій людині.
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