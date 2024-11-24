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Українці заробляють на раритетному посуді — що можна продати

24 листопада 2024 18:05
Єлизавета Супівська - редактор
Скільки коштує раритетний посуд в Україні та як на цьому заробити
Раритетний посуд. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Власники старих наборів посуду можуть дорого продати вироби колекціонерам. Раритет нині високо цінується, особливо якщо посуд якісний та унікальний. У багатьох українців залишилися серванти з чашками, тарілками, бокалами тощо часів Радянського Союзу. Можна позбутися непотрібних речей та водночас непогано заробити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує раритетний посуд та як на цьому заробити.

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Чайний сервіз із ручним розписом

Чимало оголошень про продаж раритетного посуду публікують на порталі OLX. Наприклад, чайний сервіз ручного розпису на 6 осіб коштує 3 045 грн. Як уточнила власниця в описі, посуд виготовили на Баранівському фарфоровому заводі (Житомирська область) в 1990 році. Набір досі залишився у фабричному пакуванні, ним жодного разу не користувалися.

У комплект входить 21 предмет:

  • 1 чайник із кришкою;
  • 1 цукорниця з кришкою;
  • 1 молочник;
  • 6 чашок;
  • 6 тарілок;
  • 6 блюдець.
Чайний сервіз
Чайний сервіз із ручним розписом на OLX. Фото: скриншот

Обідній столовий фаянсовий сервіз

Інший набір раритетного посуду продають на OLX за 7 000 грн. Це новенький столовий сервіз "Полювання", виготовлений Кам'янобрідським фаянсовим заводом в 1963 році. Розпис з елементами полювання дійсно унікальний, а повна комплектація та ідеальний зовнішній вигляд сформували остаточну вартість сервізу.

 

Обідній сервіз
Обідній фаянсовий сервіз на OLX. Фото: скриншот

Набір із глечика і чашок

Багато пропозицій щодо раритетного посуду публікують також на онлайн-аукціонах, зокрема Violity. Користувачі можуть робити ставки, змагаючись за вироби, якщо вони дійсно вартують непоганих грошей. Наприклад, вінтажний набір із глечика та шести чашок коштує 1 500 грн.

Його виготовили на Львівській кераміко-скульптурній фабриці в часи СРСР. Посудом жодного разу не користувалися, але всередині однієї чашки присутня темна плямка (дефект, отриманий під час фабричного фарбування). Сервіз складається із глечика висотою 27 см і шести чашок висотою 7 см.

 

Набір посуду
Набір із глечика і чашок на Violity. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть заробити тисячі гривень, продавши копійки різних номіналів. Завдяки унікальним дефектам і бракам за монетами полюють нумізмати, які готові заплатити за вироби чималі гроші.

Також ми писали, що за народними повір’ями не можна повертати власникам порожній посуд. Це віщує бідність і нестачу коштів. Бажано покласти в запозичений виріб їжу чи подарунок, аби не нашкодити іншій людині.

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