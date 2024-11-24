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Украинцы зарабатывают на раритетной посуде — что можно продать

24 ноября 2024 18:05
Елизавета Супивская - редактор
Сколько стоит раритетная посуда в Украине и как на этом заработать
Раритетная посуда. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Владельцы старых наборов посуды могут дорого продать изделия коллекционерам. Раритет сейчас высоко ценится, особенно если посуда качественная и уникальная. У многих украинцев остались серванты с чашками, тарелками, бокалами времен Советского Союза. Можно избавиться от ненужных вещей и одновременно неплохо заработать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит раритетная посуда и как на этом заработать.

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Чайный сервиз с ручной росписью

Немало объявлений о продаже раритетной посуды публикуют на портале OLX. Например, чайный сервиз ручной росписи на 6 человек стоит 3 045 грн. Как уточнила владелица в описании, посуда была изготовлена на Барановском фарфоровом заводе (Житомирская область) в 1990 году. Набор до сих пор остался в фабричной упаковке, им ни разу не пользовались.

В комплект входит 21 предмет:

  • 1 чайник с крышкой;
  • 1 сахарница с крышкой;
  • 1 молочник;
  • 6 чашек;
  • 6 тарелок;
  • 6 блюдец.
Чайный сервиз
Чайный сервиз с ручной росписью на OLX. Фото: скриншот

Обеденный столовый фаянсовый сервиз

Другой набор раритетной посуды продают на OLX за 7 000 грн. Это новый столовый сервиз "Охота", сделанный Каменобридским фаянсовым заводом в 1963 году. Роспись с элементами охоты действительно уникальна, а полная комплектация и идеальный внешний вид сформировали окончательную стоимость сервиза.

 

Обеденный сервиз
Обеденный фаянсовый сервиз на OLX. Фото: скриншот

Набор из кувшина и чашек

Многие предложения относительно раритетной посуды публикуют также на онлайн-аукционах, в частности Violity. Пользователи могут делать ставки, конкурируя за изделия, если они действительно стоят неплохих денег. Например, винтажный набор из кувшина и шести чашек стоит 1 500 грн.

Его изготовили на Львовской керамико-скульптурной фабрике во времена СССР. Посудой ни разу не пользовались, но внутри одной чашки присутствует темное пятнышко (дефект, полученный во время фабричного окрашивания). Сервиз состоит из кувшина высотой 27 см и шести чашек высотой 7 см.

 

Набор посуды
Набор из кувшина и чашки на Violity. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут заработать тысячи гривен, продав копейки разных номиналов. Благодаря уникальным дефектам и бракам за монетами охотятся нумизматы, готовые заплатить за изделия немалые деньги.

Также мы писали, что по народным поверьям нельзя возвращать владельцам пустую посуду. Это предвещает бедность и нехватку денег. Желательно положить в изделие еду или подарок, чтобы не навредить другому человеку.

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