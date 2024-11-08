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Чому не можна повертати порожній посуд — що туди слід покласти

8 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна повертати порожній посуд — що треба робити
Жінка, яка повертає посуд іншій жінці. Фото: Otodom
Христина Кучугурна - Редактор

У народі існує повір’я про те, що не можна повертати запозичений посуд порожнім, адже така ємність символізує бідність і нестачу. Якщо ви не хочете нашкодити ані собі, ані іншим людям, дізнайтеся, що можна покласти в посуд перед поверненням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Ви, напевно, чули, що перед поверненням позиченого посуду необхідно покласти туди щось, щоб він не був порожнім, адже можна зіпсувати людині життя. Експерти розповіли, що можна покласти в цей посуд, щоб, навпаки, покращити життя того, хто вам його приніс.

Женщины
Дві жінки, які обмінюються їжею. Фото: Freepik

Що можна покласти в порожній посуд перед поверненням

Перш, ніж повертати людині назад посуд, ви можете покласти туди щось таке, що відповідатиме вашим бажанням і намірам. Дізнайтеся, які речі або продукти можна покласти в порожній посуд відповідно до ваших побажань цій людині. 

Подяка за їжу або подарунок

Наприклад, якщо людина принесла вам якийсь подарунок або їжу, і ви хочете їй за це віддячити, покладіть туди також щось смачненьке. Це можуть бути такі продукти харчування, як:

  • Мед
  • Чай
  • Кава
  • Спеції
  • Цукор
  • Сіль 
  • Цукерки
  • Горіхи
  • Фрукти
  • Печиво
  • Джем

Побажання здоров’я і довголіття

Якщо ж ви хочете побажати людині міцного здоров’я і довгих років життя, наповніть цей посуд такими речами, як:

  • Мило
  • Лікарське трави
  • Бальзами
  • Свічки
  • Олії

Побажання удачі та грошей

Якщо ви хочете побажати людині удачі та фінансового благополуччя, помістіть в її посуд речі, які символізують багатство і удачу. Це можуть бути такі речі та предмети, як:

  • Ключі
  • Брелоки
  • Банкноти
  • Монети
  • Магніти
  • Фігурки
  • Лотерейні квитки
  • Підкови

Побажання щастя і кохання

Якщо ви хочете, щоб людина була щасливою, коханою і закоханою, покладіть до її порожнього посуду такі речі, як:

  • Сердечка
  • Світлини
  • Квіти
  • Листівки

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити, щоб привернути до себе фінансове благополуччя.

Раніше ми розповідали про те, як правильно дарувати гроші, щоб не нашкодити людині. 

Також ми повідомляли про те, як правильно зберігати світлини, щоб не нашкодити собі. 

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