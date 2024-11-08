Чому не можна повертати порожній посуд — що треба робити

Жінка, яка повертає посуд іншій жінці. Фото: Otodom

У народі існує повір’я про те, що не можна повертати запозичений посуд порожнім, адже така ємність символізує бідність і нестачу. Якщо ви не хочете нашкодити ані собі, ані іншим людям, дізнайтеся, що можна покласти в посуд перед поверненням.

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Ви, напевно, чули, що перед поверненням позиченого посуду необхідно покласти туди щось, щоб він не був порожнім, адже можна зіпсувати людині життя. Експерти розповіли, що можна покласти в цей посуд, щоб, навпаки, покращити життя того, хто вам його приніс.

Дві жінки, які обмінюються їжею. Фото: Freepik

Що можна покласти в порожній посуд перед поверненням

Перш, ніж повертати людині назад посуд, ви можете покласти туди щось таке, що відповідатиме вашим бажанням і намірам. Дізнайтеся, які речі або продукти можна покласти в порожній посуд відповідно до ваших побажань цій людині.

Подяка за їжу або подарунок

Наприклад, якщо людина принесла вам якийсь подарунок або їжу, і ви хочете їй за це віддячити, покладіть туди також щось смачненьке. Це можуть бути такі продукти харчування, як:

Мед

Чай

Кава

Спеції

Цукор

Сіль

Цукерки

Горіхи

Фрукти

Печиво

Джем

Побажання здоров’я і довголіття

Якщо ж ви хочете побажати людині міцного здоров’я і довгих років життя, наповніть цей посуд такими речами, як:

Мило

Лікарське трави

Бальзами

Свічки

Олії

Побажання удачі та грошей

Якщо ви хочете побажати людині удачі та фінансового благополуччя, помістіть в її посуд речі, які символізують багатство і удачу. Це можуть бути такі речі та предмети, як:

Ключі

Брелоки

Банкноти

Монети

Магніти

Фігурки

Лотерейні квитки

Підкови

Побажання щастя і кохання

Якщо ви хочете, щоб людина була щасливою, коханою і закоханою, покладіть до її порожнього посуду такі речі, як:

Сердечка

Світлини

Квіти

Листівки

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити, щоб привернути до себе фінансове благополуччя.

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