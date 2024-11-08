Почему нельзя возвращать пустую посуду — что нужно делать

Женщина, которая возвращает посуду другой женщине. Фото: Otodom

В народе существует поверье о том, что нельзя возвращать заимствованную посуду пустой, ведь такая емкость символизирует бедность и недостаток. Если вы не хотите навредить ни себе, ни другим людям, узнайте, что можно положить в посуду перед возвращением.

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Вы, наверное, слышали, что перед возвращением заимствованной посуды необходимо положить туда что-то, чтобы она не была пустой, ведь можно испортить человеку жизнь. Эксперты рассказали, что можно положить в эту посуду, чтобы, наоборот, улучшить жизнь того, кто вам ее принес.

Две женщины, которые обмениваются едой. Фото: Freepik

Что можно положить в пустую посуду перед возвращением

Прежде, чем возвращать человеку обратно посуду, вы можете положить туда что-то такое, что будет отвечать вашим желаниям и намерениям. Узнайте, какие вещи или продукты можно положить в пустую посуду в соответствии с вашими пожеланиями этому человеку.

Благодарность за еду или подарок

Например, если человек принес вам какой-то подарок или еду, и вы хотите его за это отблагодарить, положите туда также что-нибудь вкусненькое. Это могут быть такие продукты питания, как:

Мед

Чай

Кофе

Специи

Сахар

Соль

Конфеты

Орехи

Фрукты

Печенье

Джем

Пожелания здоровья и долголетия

Если же вы хотите пожелать человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполните эту посуду такими вещами, как:

Мыло

Лекарственные травы

Бальзамы

Свечи

Масла

Пожелания удачи и денег

Если вы хотите пожелать человеку удачи и финансового благополучия, поместите в его посуду вещи, символизирующие богатство и удачу. Это могут быть такие вещи и предметы, как:

Ключи

Брелки

Банкноты

Монеты

Магниты

Фигурки

Лотерейные билеты

Подковы

Пожелания счастья и любви

Если вы хотите, чтобы человек был счастливым, любимым и влюбленным, положите в его пустую посуду такие вещи, как:

Сердечка

Фотографии

Цветы

Открытки

Напомним, мы писали о том, что сделать, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно дарить деньги, чтобы не навредить человеку.

Также мы сообщали о том, как правильно хранить фотографии, чтобы не навредить себе.