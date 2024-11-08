Почему нельзя возвращать пустую посуду — что нужно делать

Почему нельзя возвращать пустую посуду — что туда стоит положить
В народе существует поверье о том, что нельзя возвращать заимствованную посуду пустой, ведь такая емкость символизирует бедность и недостаток. Если вы не хотите навредить ни себе, ни другим людям, узнайте, что можно положить в посуду перед возвращением.
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Вы, наверное, слышали, что перед возвращением заимствованной посуды необходимо положить туда что-то, чтобы она не была пустой, ведь можно испортить человеку жизнь. Эксперты рассказали, что можно положить в эту посуду, чтобы, наоборот, улучшить жизнь того, кто вам ее принес.
Что можно положить в пустую посуду перед возвращением
Прежде, чем возвращать человеку обратно посуду, вы можете положить туда что-то такое, что будет отвечать вашим желаниям и намерениям. Узнайте, какие вещи или продукты можно положить в пустую посуду в соответствии с вашими пожеланиями этому человеку.
Благодарность за еду или подарок
Например, если человек принес вам какой-то подарок или еду, и вы хотите его за это отблагодарить, положите туда также что-нибудь вкусненькое. Это могут быть такие продукты питания, как:
- Мед
- Чай
- Кофе
- Специи
- Сахар
- Соль
- Конфеты
- Орехи
- Фрукты
- Печенье
- Джем
Пожелания здоровья и долголетия
Если же вы хотите пожелать человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполните эту посуду такими вещами, как:
- Мыло
- Лекарственные травы
- Бальзамы
- Свечи
- Масла
Пожелания удачи и денег
Если вы хотите пожелать человеку удачи и финансового благополучия, поместите в его посуду вещи, символизирующие богатство и удачу. Это могут быть такие вещи и предметы, как:
- Ключи
- Брелки
- Банкноты
- Монеты
- Магниты
- Фигурки
- Лотерейные билеты
- Подковы
Пожелания счастья и любви
Если вы хотите, чтобы человек был счастливым, любимым и влюбленным, положите в его пустую посуду такие вещи, как:
- Сердечка
- Фотографии
- Цветы
- Открытки
Напомним, мы писали о том, что сделать, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно дарить деньги, чтобы не навредить человеку.
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