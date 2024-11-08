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Почему нельзя возвращать пустую посуду — что туда стоит положить

8 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя возвращать пустую посуду — что нужно делать
Женщина, которая возвращает посуду другой женщине. Фото: Otodom
Кристина Кучугурная - Редактор

В народе существует поверье о том, что нельзя возвращать заимствованную посуду пустой, ведь такая емкость символизирует бедность и недостаток. Если вы не хотите навредить ни себе, ни другим людям, узнайте, что можно положить в посуду перед возвращением.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Вы, наверное, слышали, что перед возвращением заимствованной посуды необходимо положить туда что-то, чтобы она не была пустой, ведь можно испортить человеку жизнь. Эксперты рассказали, что можно положить в эту посуду, чтобы, наоборот, улучшить жизнь того, кто вам ее принес.

Женщины
Две женщины, которые обмениваются едой. Фото: Freepik

Что можно положить в пустую посуду перед возвращением

Прежде, чем возвращать человеку обратно посуду, вы можете положить туда что-то такое, что будет отвечать вашим желаниям и намерениям. Узнайте, какие вещи или продукты можно положить в пустую посуду в соответствии с вашими пожеланиями этому человеку.

Благодарность за еду или подарок

Например, если человек принес вам какой-то подарок или еду, и вы хотите его за это отблагодарить, положите туда также что-нибудь вкусненькое. Это могут быть такие продукты питания, как:

  • Мед
  • Чай
  • Кофе
  • Специи
  • Сахар
  • Соль
  • Конфеты
  • Орехи
  • Фрукты
  • Печенье
  • Джем

Пожелания здоровья и долголетия

Если же вы хотите пожелать человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполните эту посуду такими вещами, как:

  • Мыло
  • Лекарственные травы
  • Бальзамы
  • Свечи
  • Масла

Пожелания удачи и денег

Если вы хотите пожелать человеку удачи и финансового благополучия, поместите в его посуду вещи, символизирующие богатство и удачу. Это могут быть такие вещи и предметы, как:

  • Ключи
  • Брелки
  • Банкноты
  • Монеты
  • Магниты
  • Фигурки
  • Лотерейные билеты
  • Подковы

Пожелания счастья и любви

Если вы хотите, чтобы человек был счастливым, любимым и влюбленным, положите в его пустую посуду такие вещи, как:

  • Сердечка
  • Фотографии
  • Цветы
  • Открытки

Напомним, мы писали о том, что сделать, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно дарить деньги, чтобы не навредить человеку.

Также мы сообщали о том, как правильно хранить фотографии, чтобы не навредить себе.

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