Горобець залетів у дім — про що застерігає птах за народними прикметами

Маленький птах прилетів до вікна. Фото: dreamstime.com

Пташка, яка раптово залетіла до вас у помешкання — це справжня несподіванка, а інколи й стрес, оскільки незваного гостя треба акуратно зловити та випустити на вулицю. А за українськими народними прикметами, горобець, який прилетів до вашого будинку це ще й важливий знак або попередження.

Що ж віщує горобець, який залетів у ваше помешкання, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Якщо горобець залетів у будинок через двері

Народні прикмети говорять, це знак, що людині треба замислитися про деякі важливі події у її житті. Можливо останнім часом вас турбували якісь думки про майбутнє, плани чи задуми, приділіть цьому увагу.

До прикладу, вже давно ви задумувались над тим, щоб звернутися до лікаря, але весь час відкладали на потім. Тож птах був для вас знаком, що час діяти.

Маленький птах прилетів до вікна. Фото: google.com

Якщо горобець залетів через вікно

Як говорять народні прикмети, такий випадок є попередженням про майбутні труднощі або несподівані проблеми. Тому слід набратися терпіння та мужності, щоб пережити виклики та впоратися з будь-яким випробуванням.

Якщо горобець залетів через вентиляцію або комин

Горобець, який проник в кімнату через вентиляцію або камінну трубу приватного будинку — це поганий вісник, який може говорити про серйозні нещастя, сімейні негаразди.

Водночас, за народною прикметою, якщо горобець покине дім іншим шляхом, тоді погана прикмета не спрацює. Тобто, птаха найкраще випустити через вікно або кватирку.

Горобець на підвіконні. Фото: google.com

Якщо горобець загинув, не встигнувши покинути квартиру

Звичайно, це дуже поганий знак, який віщує мешканцям будинку про нещастя.

Але, щоб цього не сталося, у жодному разі не лякайте пташку й не виганяйте її віником або іншим предметом. Допоможіть їй безпечно покинути ваш будинок.

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