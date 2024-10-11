Воробей залетел в дом — о чем предостерегает птица по народным приметам

Маленькая птица прилетела к окну. Фото: dreamstime.com

Внезапно залетевшая к вам в квартиру птичка — это настоящая неожиданность, а иногда и стресс, поскольку незваного гостя нужно аккуратно поймать и выпустить на улицу. А по украинским народным приметам, воробей, прилетевший в ваш дом это еще и важный знак или предупреждение.

Что же предвещает воробей, залетевший в ваше жилище, узнайте далее в нашем материале.

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Если воробей залетел в дом через дверь

Народные приметы говорят, это знак, что человеку нужно задуматься о некоторых важных событиях в его жизни. Возможно, в последнее время вас беспокоили какие-то мысли о будущем, планах или замыслах, уделите этому внимание.

К примеру, уже давно вы задумывались над тем, чтобы обратиться к врачу, но все время откладывали на потом. Так что птица была для вас знаком, что пора действовать.

Маленькая птица прилетела к окну. Фото: google.com

Если воробей залетел через окно

Как говорят народные приметы, такой случай является предупреждением о будущих трудностях или неожиданных проблемах. Поэтому нужно набраться терпения и мужества, чтобы пережить вызовы и справиться с любым испытанием.

Если воробей залетел через вентиляцию или трубу

Воробей, проникший в комнату через вентиляцию или каминную трубу частного дома — это плохой вестник, который может говорить о серьезных несчастьях, семейных неурядицах.

В то же время, по народной примете, если воробей покинет дом другим путем, тогда плохая примета не сработает. То есть, птицу лучше всего выпустить через окно или форточку.

Воробей на подоконнике. Фото: google.com

Если воробей погиб, не успев покинуть квартиру

Конечно, это очень плохой знак, предвещающий жильцам дома о несчастьях.

Но, чтобы этого не произошло, ни в коем случае не пугайте птичку и не выгоняйте ее веником или другим предметом. Помогите ему безопасно покинуть ваш дом.

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