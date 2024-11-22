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Культові речі часів СРСР — скільки коштує раритетний одяг на OLX

22 листопада 2024 10:06
Єлизавета Супівська - редактор
Раритетний одяг на OLX – що продати і скільки можна заробити
Раритетний одяг. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть дорого продати непотрібний одяг в Інтернеті, зокрема скориставшись можливостями порталу OLX. Там регулярно публікують оголошення про продаж раритетних речей часів Радянського Союзу. Куртки, сукні, пальто, джинси, сорочки, спідниці… Можна підібрати одяг на будь-який смак.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує раритетний одяг на OLX.

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Що продають на OLX

  • Пальто часів СРСР

Поціновувачі вінтажних класичних речей можуть придбати культове пальто темно-синього кольору з підстібкою. В часи "застою" такий верхній одяг носили чиновники партійної номенклатури, торгові працівники. Загалом люди, в яких "водилися" гроші. Плюс лот може зацікавити кіновиробників, бо чудово підходить як реквізит для відтворення радянської епохи. Вартість — 4 550 грн.

Пальто
Раритетне пальто за 4 550 грн. Фото: скриншот
  • Шерстяна сукня

Також застала існування СРСР. Шерстяна бордово-вишнева сукня міді має дві вишиті золотистою ниткою смужки спереду і по одній смужці на рукавах. Хоч одяг і старий, але ним користувалися всього 2 рази. Щоправда, від молі вберегти не зуміли: на сукні є десять маленьких дірочок від поїдання комашками. Виправити можна невеликими стібками золотистою ниткою. Ціна — 350 грн.

Сукня
Раритетна сукня за 350 грн. Фото: скриншот
  • Жіноча дублянка

У 21 столітті дублянки вийшли з моди, але подібний раритет важко знайти навіть на просторах Інтернету. Її вишили на індивідуальне замовлення зі штучного хутра (верх натуральний), є петлі під ґудзики, хоча їх не пришивали, присутній пояс. Підійде під зріст до 164 см. Дублянка має такі заміри:

  • довжина від плеча до низу — 117 см;
  • довжина рукава від плеча — 62 см;
  • плече — 12,5 см;
  • ширина під руками — 50 см;
  • ширина по низу — 70 см.

Придбати раритетну річ можна за 1 350 грн.

Дублянка
Раритетна дублянка за 1 350 грн. Фото: скриншот
  • Джинсова куртка

Річ американського виробництва, бренд Wrangler, 50-ті роки минулого століття. Куртку використовували не більше місяць, тож вона майже нова та продається в чудового стані. Матеріал - джинсова тканина "Broken Twill", який в народі називають "ялинкою". Має рідкісний зигзагоподібний візерунок переплетення. Коштує 6 500 грн.

Куртка
Раритетна джинсова куртка за 6 500 грн. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні та світі існує поняття "рожевий податок" (pink tax). Воно означає більшу вартість жіночих товарів, порівняно з чоловічими. В магазинах можна помітити, що однаковий одяг для чоловіків і жінок коштує по-різному.

Також ми писали, що у 2025-му настане рік Зеленої Дерев’яної Змії. Існують певні кольори в одязі, які не бажано використовувати на святкуванні Нового року, бо, за повір’ями, вони принесуть нещастя.

СРСР OLX одяг покупки раритет

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