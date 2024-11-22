Раритетная одежда на OLX – что продать и сколько можно заработать

Раритетная одежда. Фото: Pexels

Украинцы могут дорого продать ненужную одежду в Интернете, в частности воспользовавшись возможностями портала OLX. Там регулярно публикуют объявления о продаже раритетных вещей времен Советского Союза. Куртки, платья, пальто, джинсы, рубашки, юбки… Можно подобрать одежду на любой вкус.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит раритетная одежда на OLX.

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Пальто времен СССР

Ценители винтажных классических вещей могут приобрести культовое пальто темно-синего цвета с подстёжкой. Во времена "застоя" такую ​​верхнюю одежду носили чиновники партийной номенклатуры, торговые работники. В целом люди, у которых "водились" деньги. Плюс лот может заинтересовать кинопроизводителей, ведь отлично подходит как реквизит для воспроизведения советской эпохи. Стоимость — 4 550 грн.

Раритетное пальто за 4 550 грн. Фото: скриншот

Шерстяное платье

Также застало существование СССР. Шерстяное бордово-вишневое платье миди имеет две вышитые золотистой нитью полоски спереди и по одной полоске на рукавах. Хоть одежда и старая, ею пользовались всего 2 раза. Правда, от моли уберечь не сумели: на платье есть десять маленьких дырочек от поедания насекомыми. Исправить можно небольшими стежками золотистой нитью. Цена – 350 грн.

Раритетное платье за 350 грн. Фото: скриншот

Женская дубленка

В 21 веке дубленки вышли из моды, но подобный раритет трудно найти даже на просторах Интернета. Ее вышили по индивидуальному заказу из искусственного меха (верх натуральный), есть петли под пуговицы, хотя их не пришивали, присутствует пояс. Подойдет под рост до 164 см. Дубленка имеет такие замеры:

длина от плеча к низу — 117 см;

длина рукава от плеча — 62 см;

плечо — 12,5 см;

ширина под руками — 50 см;

ширина по низу — 70 см.

Приобрести раритетную вещь можно за 1 350 грн.

Раритетная дубленка за 1 350 грн. Фото: скриншот

Джинсовая куртка

Вещь американского производства, бренд Wrangler, 50-е годы прошлого века. Куртку использовали не больше месяца, поэтому она почти новая и продается в отличном состоянии. Материал — джинсовая ткань "Broken Twill", которую в народе называют "елочкой". Имеет редкий зигзагообразный узор переплетения. Стоит 6 500 грн.

Раритетная джинсовая куртка за 6 500 грн. Фото: скриншот

Напомним, в Украине и мире существует понятие "розовый налог" (pink tax). Оно означает большую стоимость женских товаров по сравнению с мужскими. В магазинах можно заметить, что одинаковая одежда для мужчин и женщин стоит по-разному.

Также мы писали, что в 2025-м наступит год Зеленой Деревянной Змеи. Существуют определенные цвета в одежде, который не желательно использовать на праздновании Нового года, потому что, по поверьям, они принесут несчастье.