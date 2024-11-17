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Рожевий податок на одяг — чому жінки платять більше

17 листопада 2024 18:15
Єлизавета Супівська - редактор
Рожевий податок – що це таке і чому жіночий одяг коштує дорожче
Жіночий одяг у магазині. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

У світі існує поняття "рожевий податок" (pink tax), яке застосовують до жіночих товарів. Згідно з дослідженнями, більшість продукції для жінок коштує дорожче порівняно з чоловічими товарами, хоча якість виробів однакова. Це можна пояснити маркетинговими схемами і специфікою споживчого ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому одяг для жінок продають дорожче, ніж для чоловіків.

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Рожевий податок у світі

В далекому 2015 році Департамент споживчої політики штату Нью-Йорк провів дослідження і з’ясував, що товари для жінок у середньому коштують дорожче на 7% порівняно з аналогічними чоловічими виробами. Експерти проаналізували ціни 800 товарів, виготовлених 90 брендами, і найбільший розрив у вартості мали засоби особистої гігієни — 13%. Різниця для одягу становила 8%, для іграшок та дитячих аксесуарів — 7%.

Різниця в цінах
Націнка на жіночий одяг. Фото: www.abercrombie.com

На ринку послуг також виявили наявність рожевого податку. Навіть колишній президент США Барак Обама на одному з виступів у 2014 році наголосив, що хімчистка його сорочки коштує дешевше, ніж догляд за блузкою дружини Мішель.

Дійшло до того, що влада Нью-Йорку офіційно заборонила рожевий податок у 2020 році. Підприємствам і ритейлерам наклали табу на встановлення різних цін за гендерною ознакою на "істотно схожі" товари чи дві послуги. Наприклад, якби худі рожевого кольору коштувало дорожче, ніж голубого (в одного виробника), це кваліфікували б як порушення закону.

Рожевий податок в Україні

Для українців цей термін відносно новий, принаймні його рідко використовують на ринку товарів і послуг. Але випадків необґрунтованих цін на чоловічий і жіночий одяг вистачає. В сюжеті ТСН розповіли про львів'янку Наталію Голяк, яка стикнулася з рожевим податок. Точніше, її подруга.

Дівчина хотіла купити олімпійське худі в одному зі спортивних магазинів, але виявила велику різницю у вартості між чоловічим і жіночим товаром. Хоча обидва вироби на дотик і вигляд були однаковими.

"І вона його міряла. По розміру він їй був — і чоловічий, і жіночий — абсолютно однаковий. Різниця в тому, що жіночий за зростом добрий. А чоловічий вона не змогла купити, бо задовгі рукава були", — зауважила Наталія Голяк.

Чому існує рожевий податок

Хтось може подумати, що справа у сексизмі. Але маркетологи пояснили: жодної дискримінації за гендером немає, причина різної вартості ховається в бізнес-схемах. Киянин Андрій Шараєвський розповів про конкуренцію на ринку жіночих товарів. Виявляється, аби виграти боротьбу з брендами, доводиться витрачатися на рекламу. А компенсують ці витрати збільшенням вартості жіночого одягу.

Водночас юристка Дженніфер Вайс-Вульф пояснила, що деякі компанії дійсно можуть вважати стереотипний поділ товарів на чоловічі та жіночі хорошим маркетинговим ходом. Бо виробники більше заробляють на продуктах, спрямованих на певні групи споживачів. Це класична капіталістична позиція, від якої ще не всі представники бізнесу відмовилися.

Нагадаємо, українці можуть повернути товари в магазини протягом 14 днів, якщо дозволяє якість. Проте існує широкий перелік виробів, які неможливо обміняти.

Також ми писали, що протягом тижня після 11 листопада китайські маркетплейси Temu та Aliexpress продаватимуть товари з великими знижками. Розпродаж відбувається щороку до Всесвітнього дня шопінгу.

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