Розовый налог – что это такое и почему женская одежда стоит дороже

Женская одежда в магазине. Фото: Pexels

В мире существует понятие "розовый налог" (pink tax), применяемое к женским товарам. Согласно исследованиям, большинство продукции для женщин стоит дороже по сравнению с мужскими товарами, хотя качество изделий одинаковое. Это можно объяснить маркетинговыми схемами и спецификой потребительского рынка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему одежду для женщин продают дороже, чем для мужчин.

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Розовый налог в мире

В далеком 2015 году Департамент потребительской политики штата Нью-Йорк провел исследование и выяснил, что товары для женщин в среднем стоят дороже на 7% по сравнению с аналогичными мужскими изделиями. Эксперты проанализировали цены 800 товаров, изготовленных 90 брендами, и наибольший разрыв в стоимости имели средства личной гигиены — 13%. Разница для одежды составила 8%, для игрушек и детских аксессуаров — 7%.

Наценка на женскую одежду. Фото: www.abercrombie.com

На рынке услуг также было выявлено наличие розового налога. Даже бывший президент США Барак Обама на одном из выступлений в 2014 году подчеркнул, что химчистка его рубашки стоит дешевле, чем уход за блузкой жены Мишель.

Дошло до того, что власти Нью-Йорка официально запретили розовый налог в 2020 году. Предприятиям и ритейлерам наложили табу на установление разных цен по гендерному признаку на "существенно похожие" товары или две услуги. Например, если бы худи розового цвета стоило дороже, чем голубого (в одного производителя), это квалифицировали бы как нарушение закона.

Розовый налог в Украине

Для украинцев этот термин относительно новый, по крайней мере, его редко используют на рынке товаров и услуг. Но случаев необоснованных цен на мужскую и женскую одежду хватает. В сюжете ТСН рассказали о львовянке Наталье Голяк, которая столкнулась с розовым налогом. Вернее, ее подруга.

Девушка хотела купить олимпийское худи в одном из спортивных магазинов, но обнаружила большую разницу в стоимости между мужским и женским товаром. Хотя оба изделия на ощупь и вид были одинаковыми.

"И она его мерила. По размеру он ей был — и мужской, и женский — абсолютно одинаковый. Разница в том, что женский по росту хороший. А мужской она не смогла купить, потому что длинные рукава были", — отметила Наталья Голяк.

Почему существует розовый налог

Кто-то может подумать, что дело в сексизме. Но маркетологи объяснили: никакой дискриминации за гендером нет, причина разной стоимости скрывается в бизнес-схемах. Киевлянин Андрей Шараевский рассказал о конкуренции на рынке женских товаров. Оказывается, чтобы выиграть борьбу с брендами, приходится тратиться на рекламу. А компенсируют эти расходы увеличением стоимости женской одежды.

В то же время юрист Дженнифер Вайс-Вульф объяснила, что некоторые компании действительно могут считать стереотипное разделение товаров на мужские и женские хорошим маркетинговым ходом. Так как производители больше зарабатывают на продуктах, направленных на определенные группы потребителей. Это классическая капиталистическая позиция, от которой не все представители бизнеса отказались.

Напомним, украинцы могут вернуть товары в магазины в течение 14 дней, если разрешает качество. Однако существует широкий перечень изделий, которые невозможно обменять.

Также мы писали, что в течение недели после 11 ноября китайские маркетплейсы Temu и Aliexpress будут продавать товары с большими скидками. Распродажа проходит ежегодно ко Всемирному дню шопинга.