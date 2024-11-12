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Під забороною — які товари не купити на 1000 грн від Зеленського

12 листопада 2024 09:04
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — на що не можна буде витратити гроші у грудні
Купюра 1000 грн. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ
Володимир Мололкін - редактор

У жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про разову фінансову допомогу у розмірі 1000 грн, яку зможе отримати кожний українець. Виплату можна буде використати на українські товари та послуги, але не на будь-що.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що не можна буде витратити 1000 грн від Зеленського.

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Головна мета виплати полягає у підтримці здоров'я та добробуту українців. Таким чином, кошти можна витратити на оплату комунальних та інших послуг, медикаменти та харчові продукти. Однак громадяни обмежені у витратах коштів на предмети розкоші чи задоволення.

Йдеться про:

  • алкоголь;
  • тютюнові вироби;
  • товари не першої потреби;
  • розваги;
  • подорожі;
  • коштовності (електроніка чи дорогий одяг).

Фінансова допомога повинна сприяти поліпшенню базового рівня життя українців, а не витрачатися на те, що не є критичним для виживання в умовах повномасштабної війни.

Мета грошової допомоги є у підтримці тих, хто найбільше потребує допомоги та сприянні зниження соціального напруження та довіри до державних програм підтримки.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Проте деякі громадяни не зможуть отримати виплату.

Також ми писали, що з грудня 2024 року в Україні буде запроваджена програма одноразової фінансової допомоги у розмірі 1000 грн для пенсіонерів. Стало відомо, як саме відбуватиметься нарахування коштів для людей похилого віку.

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