1000 грн от Зеленского — на что нельзя будет потратить деньги в декабре

Купюра 1000 грн. Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

В октябре президент Владимир Зеленский объявил о разовой финансовой помощи в размере 1000 грн, которую сможет получить каждый украинец. Выплату можно будет использовать на украинские товары и услуги, но не на что угодно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что нельзя будет потратить 1000 грн от Зеленского.

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Главная цель выплаты состоит в поддержке здоровья и благосостояния украинцев. Таким образом, средства можно потратить на оплату коммунальных и других услуг, медикаменты и пищевые продукты. Однако граждане ограничены в расходовании средств на предметы роскоши или удовольствия.

Речь идет о:

алкоголе;

табачных изделиях;

товарах не первой потребности;

развлечениях;

путешествиях;

драгоценностях (электроника или дорогая одежда).

Финансовая помощь должна способствовать улучшению базового уровня жизни украинцев, а не тратиться на то, что не является критическим для выживания в условиях полномасштабной войны.

Цель денежной помощи состоит в поддержке тех, кто больше нуждается в помощи и содействии снижению социального напряжения и доверия к государственным программам поддержки.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский заявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не смогут получить выплату.

Также мы писали, что с декабря 2024 в Украине будет введена программа единовременной финансовой помощи в размере 1000 грн для пенсионеров. Стало известно, как именно будет происходить начисление средств для пожилых людей.