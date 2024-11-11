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Можуть не розраховувати — хто не отримає 1000 грн від Зеленського

11 листопада 2024 09:01
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — хто з українців не отримає гроші у грудні
Купюра 1000 гривень. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ
Володимир Мололкін - редактор

У жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Однак деякі громадяни можуть не розраховувати на виплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців не отримає 1000 грн від Зеленського.

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Українці, які перебувають за кордоном, будуть позбавлені грошової підтримки, навіть у тому випадку, якщо вони оформлені як біженці. Переказ виплати відбувається лише після верифікації місцеперебування претендента.

Також виплату зможуть отримати лише ті, хто має смартфон та доступ до додатка "Дія", оскільки заявка на оформлення допомоги подається саме в ньому.

В Мінекономіки вже розповіли, що працюють над розробкою механізму, який дозволить отримати виплату через відділення Укрпошти для зручності тих, хто не має дорогих мобільних пристроїв та доступу до "Дії".

Звідки у держави кошти на виділення фінансової допомоги

За словами уряду, кошти є підтримкою наших міжнародних партнерів. Вони забороняють використовувати надані гроші напряму на армію. Для здійснення виплат через програму зимової "єПідтримки" гроші перекинуть з інших соціальних програм, які не встигнуть профінансувати до кінця року.

Окрім того, частина коштів від "єПідтримки" повернеться до бюджету через податки, а потім їх можна буде направити на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, з грудня 2024 року в Україні буде запроваджена програма одноразової фінансової допомоги у розмірі 1 000 грн, включаючи пенсіонерів. Стало відомо, як саме відбуватиметься нарахування коштів для людей похилого віку.

Також ми писали, що Мінекономіки працює над створенням механізму отримання виплат "єПідтримки" через відділення Укрпошти для громадян, які не мають доступу до "Дії". З 1 грудня 2024 року передбачається виплата 1000 грн кожному українцю.

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