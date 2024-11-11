1000 грн от Зеленского — кто из украинцев не получит деньги в декабре

Купюра 1000 грн. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ

В октябре президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо на протяжении 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане могут не рассчитывать на выплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев не получит 1000 грн от Зеленского.

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Украинцы, находящиеся за границей, будут лишены денежной поддержки даже в том случае, если они оформлены как беженцы. Перевод выплаты происходит только после верификации местопребывания претендента.

Также выплату смогут получить только те, у кого есть смартфон и доступ к приложению "Дія", поскольку заявка на оформление помощи подается именно в нем.

В Минэкономики уже рассказали, что работают над разработкой механизма, который позволит получить выплату через отделения Укрпочты для удобства тех, у кого нет дорогих мобильных устройств и доступа к "Дії".

Откуда у государства средства на выделение финансовой помощи

По словам правительства, средства являются поддержкой наших международных партнеров. Они запрещают использовать предоставленные деньги напрямую в армию. Для осуществления выплат через программу зимней "єПідтримки" деньги перебросят из других социальных программ, которые не успеют профинансировать до конца года.

Кроме того, часть средств от "єПідтримки" вернется в бюджет через налоги, а затем их можно будет направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, с декабря 2024 года в Украине будет введена программа единовременной финансовой помощи в размере 1000 грн, включая пенсионеров. Стало известно, как именно будет происходить начисление средств для пожилых людей.

Также мы писали, что Минэкономики работает над созданием механизма получения выплат "єПідтримки" через отделения Укрпочты для граждан, не имеющих доступа к "Дії". С 1 декабря 2024 года предусматривается выплата 1000 грн каждому украинцу.