Тисяча гривень від Зеленського — як можна отримати у відділенні Укрпошти

Українці можуть отримати 1000 грн грошової допомоги. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ

Мінекономіки розробляє механізм отримання виплат ''єПідтримки'' через відділення Укрпошти для громадян, які не мають доступу до "Дії". Програма передбачає виплату 1000 грн кожному українцю (крім тих, хто проживає за кордоном) з 1 грудня 2024 року.

Про це повідомляє UNN.

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу 1000 грн

В Мінекономіки розповіли, що через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, тому метою президента та уряду є підтримка кожного українця.

Механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, задля отримання коштів кожним громадянином усіх категорій по країні. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон.

Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Для кожної дитини один із батьків може взяти на себе відповідальність за фінансування. Наразі також розробляється спосіб отримання коштів ''єПідтримки'' для громадян, які не мають доступу до смартфонів або "Дії". Вони зможуть отримувати допомогу у відділеннях Укрпошти й ці кошти не підлягатимуть оподаткуванню.

Програма "єПідтримка" вже є знайомою українцям. Під час ковіду та на початку повномасштабного вторгнення громадяни отримували грошову допомогу від держави. Аналогічна програма запроваджується й зараз.

Скористуватися підтримкою за програмою можна буде з 1 грудня 2024 року.

Протягом грудня, січня або лютого можна буде подати заявку на участь у програмі через "Дію". Для цього потрібно активувати картку Національного кешбека. Вона буде використана для оплати. Протягом 2025 року можна буде витратити 1000 грн на комунальні та інші послуги, ліки, книжки або зробити пожертвування у фонди, які підтримують Сили Оборони.

Нагадаємо, у листопаді УВКБ ООН може надати грошову допомогу деяким громадянам. Компенсацію отримають жителі Сумської області, які опинилися в складних обставинах через агресію Росії.

Також ми писали, що жителі в Одесі та Миколаєві можуть подати заявку на отримання екстреної фінансової допомоги від релігійної організації "Карітас-Спес Україна". Для цього необхідно відповідати певним вимогам.