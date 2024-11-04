Тысяча гривен от Зеленского — как можно получить на отделении Укрпочты

Украинцы могут получить 1000 грн денежной помощи. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ

Минэкономики разрабатывает механизм получения выплат єПідтримки через отделения Укрпочты для граждан, не имеющих доступа к "Дії". Программа предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу (кроме проживающих за рубежом) с 1 декабря 2024 года.

Об этом сообщает UNN.

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В Минэкономики рассказали, что из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан, поэтому целью президента и правительства является поддержка каждого украинца.

Механизм программы "єПідтримка" будет универсальным, а не выборочным, для получения средств каждым гражданином всех категорий по стране. Исключение будут составлять только граждане, выехавшие за границу.

Программа касается не только взрослых, но и детей. Для каждого ребенка один из родителей может взять на себя ответственность за финансирование. Сейчас также разрабатывается способ получения средств єПідтримки для граждан, не имеющих доступа к смартфонам или "Дії". Они смогут получать помощь в отделениях Укрпочты и эти средства не будут облагаться налогом.

Программа "єПідтримка" уже знакома украинцам. Во время ковида и в начале полномасштабного вторжения граждане получали денежную помощь от государства. Аналогичная программа вводится и сейчас.

Воспользоваться поддержкой по программе можно с 1 декабря 2024 года.

В течение декабря, января или февраля можно будет подать заявку на участие в программе через "Дію". Для этого нужно активировать карту Национального кэшбека. Она будет использована для оплаты. В течение 2025 года можно будет потратить 1000 грн на коммунальные и другие услуги, лекарства, книги или пожертвования в фонды, поддерживающие Силы Обороны.

Напомним, в ноябре УВКБ ООН может предоставить денежную помощь некоторым гражданам. Компенсацию получат жители Сумской области, оказавшиеся в сложных обстоятельствах из-за агрессии России.

Также мы писали, что жители Одессы и Николаева могут подать заявку на получение экстренной финансовой помощи от религиозной организации "Каритас-Спес Украина". Для этого необходимо удовлетворять определенным требованиям.