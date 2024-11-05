Тисяча гривень від Зеленського — як отримати дітям

Діти зможуть отримати фінансову допомогу. Фото: Єлизавета Сергієнко/Пресцентр НБУ

Від 1 грудня кожен житель України, незалежно від віку, матиме можливість отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 грн. Про виплату повідомив президент Володимир Зеленський. Гроші будуть зараховані на картку "єПідтримка".

Про те, як отримати грошову допомогу дітям, розповіло видання UNN.

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Як діти зможуть отримати 1000 грн фінансової допомоги

Пресслужба Мінекономіки повідомила виданню, що отримання тисячі від Зеленського буде надзвичайно простим. Один із батьків може взяти на себе фінансування дитини. Для цього необхідно просто подати заявку на виплату через застосунок "Дія". Всі неповнолітні діти, які можуть отримати компенсацію, будуть автоматично включені до системи.

Незалежно від віку, всі українці зможуть отримати допомогу. Після 1 грудня 2024 року ці кошти будуть зараховані на картки програми "єПідтримка". Однак їх використання буде обмежене, оскільки вони можуть бути використані лише для придбання певних товарів і послуг, які були затверджені урядом. А саме:

оплата комунальних та інших послуг;

покупка медикаментів;

покупка книжок;

пожертвування у фонди, що підтримують Сили оборони.

Хто з українців не отримає 1000 грн фінансової допомоги

Не всі громадяни України зможуть отримати фінансування. Українці, які виїхали з країни та отримали статус біженця за кордоном, не можуть розраховувати на ці кошти. Також під час подачі заявки в "Дії" потрібно дозволити доступ до геолокації. Таким чином, гроші можуть отримати лише громадяни України, які перебували на території країни на момент подання заяви.

Нагадаємо, українці можуть отримати грошову допомогу від Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє". Виплати доступні у трьох регіонах.

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у листопаді. Її зможуть отримати жителі Сумської області, які опинилися у складних обставинах через агресію Росії.