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Дети смогут получить 1000 грн от Зеленского — как оформить

5 ноября 2024 09:58
Владимир Мололкин - редактор
Тысяча гривен от Зеленского — как получить детям
Дети смогут получить финансовую помощь. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря каждый житель Украины, независимо от возраста, получит возможность получить единовременную финансовую помощь в размере 1000 грн. О выплате сообщил президент Владимир Зеленский. Деньги будут зачислены на карточку "єПідтримка".

О том, как получить денежную помощь детям, рассказало издание UNN.

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Как дети смогут получить 1000 грн финансовой помощи

Пресс-служба Минэкономики сообщила изданию, что получение тысячи от Зеленского будет чрезвычайно простым. Один из родителей может взять на себя финансирование ребенка. Для этого необходимо просто подать заявку на выплату через приложение "Дія". Все несовершеннолетние дети, которые смогут получить компенсацию, будут автоматически включены в систему.

Независимо от возраста все украинцы смогут получить помощь. После 1 декабря 2024 года эти средства будут зачислены на карточки программы "єПідтримка". Однако их использование будет ограничено, поскольку они могут быть использованы только для приобретения определенных товаров и услуг, утвержденных правительством. А именно:

  • оплата коммунальных и других услуг;
  • покупка медикаментов;
  • покупка книг;
  • пожертвования в фонды, поддерживающие Силы обороны.

Кто из украинцев не получит 1000 грн финансовой помощи

Не все граждане Украины смогут получить финансирование. Украинцы, выехавшие из страны и получившие статус беженца за границей, не смогут рассчитывать на эти средства. Также при подаче заявки в "Дії" нужно будет разрешить доступ к геолокации. Таким образом деньги смогут получить только граждане Украины, которые находились на территории страны на момент подачи заявления.

Напомним, украинцы смогут получить денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны в трех регионах.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в ноябре. Ее смогут получить жители Сумской области, оказавшиеся в сложных обстоятельствах из-за агрессии России.

выплаты денежная помощь Минэкономики єПідтримка финансовая помощь

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