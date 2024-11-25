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Новогодний раритет — за что можно получить большие деньги

25 ноября 2024 11:02
Елизавета Супивская - редактор
Дорогой новогодний раритет – какие старые игрушки можно выгодно продать
Новогодний орнамент. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Коллекционеры могут дать неплохие деньги за новогодний раритет, в частности времен Советского Союза. Для украинцев старые украшения на елку или завалявшиеся в коробках игрушки уже не несут ценности, потому что каждый год появляются новые красивые праздничные атрибуты. То есть можно избавиться от хлама и заодно заработать тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой новогодний раритет можно дорого продать.

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Украшения на елку

Если дома сохранились игрушки, которыми во времена СССР украшали елку, можно попытаться продать их на OLX. Такие фигурки стали настоящим раритетом, их невозможно купить как товар массового производства. Чем более редкую игрушку имеете (например, не обычный шар, а персонажа какой-то сказки), тем дороже сможете продать в Интернете.

Такие фигурки белого медведя, совы и снегурочек стоят по 600 грн. Набор обойдется коллекционеру в 2 400 грн.

 

Игрушки 1
Новогодние игрушки на елку времен СССР. Фото: OLX

На OLX много объявлений о продаже новогодних атрибутов. Этот большой набор стоит 1 800 грн, в нем 17 игрушек разного дизайна. На фото видно, что фигурки в хорошем состоянии, это тоже влияет на формирование цены и спроса.

 

Игрушки 2
Новогодние игрушки на елку времен СССР. Фото: OLX

Еще один интересный раритетный товар времен Советского Союза — бусы на елку длиной 9 метров. Владелец просит за раритетное украшение 3 000 грн.

 

Ожерелье
Бусы на елку времен СССР. Фото: OLX

Новогодние игрушки

Другой популярный лот — новогодние игрушки, изготовленные из разных материалов, которые клали под елку для создания праздничного настроения. Обычно это фигурки Деда Мороза и Снегурочки. К примеру, фабричное изделие 1970 года продают за 700 грн. Голова Деда Мороза — из мягкого силикона, а бороду и волосы можно расчесать.

Еще есть фигурки Святого Николая, созданные в 50-е годы прошлого столетия. Этот персонаж более приближен к украинцам, раритетная игрушка стоит 1 500 грн. В то время как Снегурочка 1965 года выпуска в хорошем состоянии и без дефектов обойдется покупателю в 4 000 грн.

 

  • Дед Мороз
    Фигурка Деда Мороза. Фото: OLX
  • Святой Николай
    Фигурки Святого Николая. Фото: OLX
  • Снегурочка
    Фигурка Снегурочки. Фото: OLX
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Напомним, украинцы могут избавиться от старых вещей, опубликовав объявления о продаже в Интернете. Там часто появляются предложения покупки раритетной одежды, изготовленной еще во времена Советского Союза.

Также мы писали, что заработать тысячи гривен можно на старой посуде. Раритет высоко ценится среди коллекционеров, готовых заплатить немалые деньги за изделия, особенно с уникальной росписью.

OLX Новый год Рождество новогодняя елка украшения

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