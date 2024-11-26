Як прикрасити будинок на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити удачу

Як прикрашати оселю до Нового року за феншуєм, щоб залучити удачу
Незабаром — рік Зеленої Дерев’яної Змії, яка символізує гнучкість та інтуїцію, а також допоможе реалізувати сміливі ідеї. Якщо ви хочете зустріти Новий рік 2025 з радістю і позитивом, дізнайтеся, як прикрасити свою оселю за феншуєм.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Феншуй — це стародавнє китайське мистецтво розкладання речей для досягнення гармонії у житті. Якщо робити щось за цими принципами на Новий рік, можна привернути удачу і успіх у своє життя. Тому розповідаємо, як прикрасити свій будинок за феншуєм, щоб наступний рік був щасливим.
Прикрашання оселі на Новий рік 2025 за феншуєм
Кольори
Перш за все, необхідно використовувати яскраві кольори, зокрема:
- Золотий, який залучає багатство
- Зелений
- Червоний, який приваблює успіх
Символи удачі
Далі необхідно розставити по дому речі, які залучають удачу, зокрема:
- Бамбук
- Монети
- Дракони
Декор
Що стосується декору, то його варто розставляти гармонійно та симетрично. Якщо говорити про прикраси, то вони повинні бути охайними і чистими.
Де краще ставити фігурки з прикрасами на Новий рік за феншуєм
Якщо ви любите, коли вдома багато новорічних декорацій, їх за феншуєм краще ставити в східній і південно-східній частині будинку. Експерти рекомендують розставляти новорічні фігурки на столах, підвіконні та полицях.
Як прикрашати вікна з дверима на Новий рік за феншуєм
За феншуєм двері та вікна варто прикрашати новорічними гірляндами за периметром. Наклейте декоративні наліпки золотистого і червоного відтінку, а над дверима повішайте дзвіночки, щоб вони привертали удачу у ваше життя.
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