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Як прикрашати оселю до Нового року за феншуєм, щоб залучити удачу

26 листопада 2024 16:19
Христина Кучугурна - Редактор
Як прикрасити будинок на Новий рік 2025 за феншуєм, щоб залучити удачу
Молода жінка, яка прикрашає будинок на Новий рік. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Незабаром — рік Зеленої Дерев’яної Змії, яка символізує гнучкість та інтуїцію, а також допоможе реалізувати сміливі ідеї. Якщо ви хочете зустріти Новий рік 2025 з радістю і позитивом, дізнайтеся, як прикрасити свою оселю за феншуєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Феншуй — це стародавнє китайське мистецтво розкладання речей для досягнення гармонії у житті. Якщо робити щось за цими принципами на Новий рік, можна привернути удачу і успіх у своє життя. Тому розповідаємо, як прикрасити свій будинок за феншуєм, щоб наступний рік був щасливим.

Украшенный дом
Прикрашений до Нового року будинок. Фото: Pinterest

Прикрашання оселі на Новий рік 2025 за феншуєм

Кольори

Перш за все, необхідно використовувати яскраві кольори, зокрема:

  • Золотий, який залучає багатство
  • Зелений
  • Червоний, який приваблює успіх

Символи удачі

Далі необхідно розставити по дому речі, які залучають удачу, зокрема:

  • Бамбук
  • Монети
  • Дракони

Декор

Що стосується декору, то його варто розставляти гармонійно та симетрично. Якщо говорити про прикраси, то вони повинні бути охайними і чистими. 

Женщина
Жінка, яка прикрашає стілець на Новий рік. Фото: MSN

Де краще ставити фігурки з прикрасами на Новий рік за феншуєм 

Якщо ви любите, коли вдома багато новорічних декорацій, їх за феншуєм краще ставити в східній і південно-східній частині будинку. Експерти рекомендують розставляти новорічні фігурки на столах, підвіконні та полицях. 

Як прикрашати вікна з дверима на Новий рік за феншуєм

За феншуєм двері та вікна варто прикрашати новорічними гірляндами за периметром. Наклейте декоративні наліпки золотистого і червоного відтінку, а над дверима повішайте дзвіночки, щоб вони привертали удачу у ваше життя.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати коханому на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, які речі треба встигнути викинути до Нового року 2025, щоб привернути удачу.

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