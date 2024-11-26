Как украсить дом на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь удачу

Как украшать дом к Новому году по фэншую, чтобы привлечь удачу
Скоро — год Зеленой Деревянной Змеи, которая символизирует гибкость и интуицию, а также поможет реализовать смелые идеи. Если вы хотите встретить Новый год 2025 с радостью и позитивом, узнайте, как украсить свой дом по фэншую.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Фэншуй — это древнее китайское искусство разложения вещей для достижения гармонии в жизни. Если делать что-то по этим принципам на Новый год, можно привлечь удачу и успех в свою жизнь. Поэтому рассказываем, как украсить свой дом по фэншую, чтобы следующий год был счастливым.
Украшение дома на Новый год 2025 по фэншую
Цвета
Прежде всего, необходимо использовать яркие цвета, в частности:
- Золотой, привлекающий богатство
- Зеленый
- Красный, привлекающий успех
Символы удачи
Далее необходимо расставить по дому вещи, привлекающие удачу, в частности:
- Бамбук
- Монеты
- Драконы
Декор
Что касается декора, то его следует расставлять гармонично и симметрично. Если говорить об украшениях, то они должны быть опрятными и чистыми.
Где лучше ставить фигурки с украшениями на Новый год по фэншую
Если вы любите, когда дома много новогодних декораций, их по фэншую лучше ставить в восточной и юго-восточной части дома. Эксперты рекомендуют расставлять новогодние фигурки на столах, подоконниках и полках.
Как украшать окна с дверьми на Новый год по фэншую
По фэншую двери и окна следует украшать новогодними гирляндами по периметру. Наклейте декоративные наклейки золотистого и красного оттенка, а над дверью повесьте колокольчики, чтобы они привлекали удачу в вашу жизнь.
Напомним, мы писали о том, что можно подарить любимому на Новый год 2025.
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