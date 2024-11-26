Как украсить дом на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь удачу

Молодая женщина, которая украшает дом на Новый год. Фото: Freepik

Скоро — год Зеленой Деревянной Змеи, которая символизирует гибкость и интуицию, а также поможет реализовать смелые идеи. Если вы хотите встретить Новый год 2025 с радостью и позитивом, узнайте, как украсить свой дом по фэншую.

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Фэншуй — это древнее китайское искусство разложения вещей для достижения гармонии в жизни. Если делать что-то по этим принципам на Новый год, можно привлечь удачу и успех в свою жизнь. Поэтому рассказываем, как украсить свой дом по фэншую, чтобы следующий год был счастливым.

Украшенный к Новому году дом. Фото: Pinterest

Украшение дома на Новый год 2025 по фэншую

Цвета

Прежде всего, необходимо использовать яркие цвета, в частности:

Золотой, привлекающий богатство

Зеленый

Красный, привлекающий успех

Символы удачи

Далее необходимо расставить по дому вещи, привлекающие удачу, в частности:

Бамбук

Монеты

Драконы

Декор

Что касается декора, то его следует расставлять гармонично и симметрично. Если говорить об украшениях, то они должны быть опрятными и чистыми.

Женщина, украшающая стул на Новый год. Фото: MSN

Где лучше ставить фигурки с украшениями на Новый год по фэншую

Если вы любите, когда дома много новогодних декораций, их по фэншую лучше ставить в восточной и юго-восточной части дома. Эксперты рекомендуют расставлять новогодние фигурки на столах, подоконниках и полках.

Как украшать окна с дверьми на Новый год по фэншую

По фэншую двери и окна следует украшать новогодними гирляндами по периметру. Наклейте декоративные наклейки золотистого и красного оттенка, а над дверью повесьте колокольчики, чтобы они привлекали удачу в вашу жизнь.

Напомним, мы писали о том, что можно подарить любимому на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, в каких цветах не стоит встречать Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, какие вещи нужно успеть выбросить до Нового года 2025, чтобы привлечь удачу.