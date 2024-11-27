Как украсить стол на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь богатство

Хозяйка, которая сервирует праздничный стол на Новый год. Фото: Freepik

Чтобы следующий год был счастливым и успешным, следует придерживаться определенных принципов древнего китайского искусства. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь не имела никаких проблем, узнайте, как правильно украшать праздничный стол на Новый год 2025 по фэншую.

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Если вы хотите привлечь в свой дом достаток и счастье, украшайте свой дом и стол по старому китайскому искусству, то есть, по фэншую. Если вы все сделаете правильно, это гарантирует вам и вашим родным много денег и удачи.

Стол, украшенный на Новый год. Фото: Decorexpro

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Сервировка стола к Новому году. Фото: Envato

Украшение стола к Новому году по фэншую

Скатерть и украшения

Во-первых, нужно застилать стол скатертью исключительно красного оттенка, но лучше — бархатного. Причем, она должна быть чистой и опрятно разглаженной. Это нужно для того, чтобы привлечь в свою жизнь успех и процветание.

Во-вторых, в центре стола поставьте букет из живых цветов золотого и красного цвета, ведь эти оттенки считаются счастливыми. И, наконец, поставьте свечи тоже в золотых или красных подсвечниках, чтобы создать уют и тепло в доме.

Тарелки и столовые приборы

Если говорить о посуде, то лучше ставить на стол золотые или красные тарелки. Что касается приборов, то следует выбирать золотистые вилки, ложки и ножи, ведь согласно древнему китайскому искусству эти оттенки привлекают богатство.

Блюда и напитки

По фэншую блюда желательно делать круглой формы прежде, чем ставить их на праздничный стол. Причем, на стол обязательно приобретите рыбу, морепродукты и фрукты. Считается, что эти продукты питания приносят достаток и гармонию в семью.

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