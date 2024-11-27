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Как украсить стол на Новый год 2025 по фэншую, чтобы разбогатеть

27 ноября 2024 11:11
Светлана Конюшенко - Редактор
Как украсить стол на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь богатство
Хозяйка, которая сервирует праздничный стол на Новый год. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Чтобы следующий год был счастливым и успешным, следует придерживаться определенных принципов древнего китайского искусства. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь не имела никаких проблем, узнайте, как правильно украшать праздничный стол на Новый год 2025 по фэншую.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если вы хотите привлечь в свой дом достаток и счастье, украшайте свой дом и стол по старому китайскому искусству, то есть, по фэншую. Если вы все сделаете правильно, это гарантирует вам и вашим родным много денег и удачи.

Праздничный стол
Стол, украшенный на Новый год. Фото: Decorexpro

Узнайте, как украсить праздничный стол на Новый год Зеленой Деревянной Змеи по фэншую.

Женщина у стола
Сервировка стола к Новому году. Фото: Envato

Украшение стола к Новому году по фэншую

Скатерть и украшения

Во-первых, нужно застилать стол скатертью исключительно красного оттенка, но лучше — бархатного. Причем, она должна быть чистой и опрятно разглаженной. Это нужно для того, чтобы привлечь в свою жизнь успех и процветание.

Во-вторых, в центре стола поставьте букет из живых цветов золотого и красного цвета, ведь эти оттенки считаются счастливыми. И, наконец, поставьте свечи тоже в золотых или красных подсвечниках, чтобы создать уют и тепло в доме.

Тарелки и столовые приборы

Если говорить о посуде, то лучше ставить на стол золотые или красные тарелки. Что касается приборов, то следует выбирать золотистые вилки, ложки и ножи, ведь согласно древнему китайскому искусству эти оттенки привлекают богатство.

Блюда и напитки

По фэншую блюда желательно делать круглой формы прежде, чем ставить их на праздничный стол. Причем, на стол обязательно приобретите рыбу, морепродукты и фрукты. Считается, что эти продукты питания приносят достаток и гармонию в семью.

Напомним, мы писали о том, что можно подарить ребенку на Новый год, чтобы он был счастлив.

Ранее мы рассказывали о том, в каких цветах следует украшать праздничный стол на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, что подарить своему любимому мужчине на Новый год 2025.

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