Как украсить елку на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь удачу

Молодая девушка, которая украшает новогоднюю елку. Фото: Freepik

Фэншуй — это давняя практика создания гармонии в доме, а с приближением Нового года она особенно важна. На этот раз мы рассказываем, где лучше разместить главный атрибут новогодних праздников — елку и как украсить это дерево по фэншую.

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Приближается Новый год, поэтому пора подумать над тем, какие желания загадывать и как можно провести следующий год в гармонии. Чтобы привлечь счастье в свою жизнь, нужно делать все по правилам фэншуя. Узнайте, в каком месте ставить елку, чем украшать и в каких цветах.

Украшенная новогодняя елка дома. Фото: Pinterest

Где лучше разместить елку на Новый год по фэншую

Главным символом Рождества и Нового года является елка, а если ее поставить в правильном месте дома, то она принесет радость и удачу в дом. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни не было никакого горя, устанавливайте новогоднюю елку возле восточных или юго-восточных окон. Это привлечет позитивную энергетику в дом.

В каких цветах и чем украшать елку на Новый год по фэншую

Эксперты рекомендуют украшать это праздничное дерево красным, золотым и зеленым цветами. Считается, что эти оттенки приносят счастье в жизни людей. Для украшения можно выбрать шарики в виде монет, цветов и драконов, но обязательно чтобы это были оттенки, как указаны выше.

Процесс украшения елки. Фото: Freepik

Как класть подарки под елку на Новый год по фэншую

Если вы подготовили много подарков на Новый год своим родным и близким людям, то упакуйте их и осторожно положите под елку. Желательно упаковку выбирать золотую или красную, чтобы привлечь в свою жизнь только самое лучшее.

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