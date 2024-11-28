Як правильно робити карту бажань на Новий рік 2025 — покрокова інструкція

Жінка, яка робить карту бажань. Фото: Freepik

З наближенням Нового року багато людей замислюються над тим, що б такого загадати у новорічну ніч, але, на жаль, не завжди вдається здійснювати все це. Щоб не відкладати мрії на потім, зробіть карту бажань, а щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, як її створювати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що таке карта бажань

Карта бажань — це плакат або дошка, де написані ваші мрії, цілі та бажання. Вона нагадує про важливість здійснювати свої мрії, візуалізує і збирає всі бажання в одному місці. Створити цю карту можна як в режимі онлайн, наприклад, у застосунках WishWish, Vision Board або Trello, так і на папері.

Та цікавіше зробити карту бажань на Новий рік у паперовому вигляді, долучивши до цього процесу близьких людей або створивши її самому.

Готова карта бажань. Фото: Pinterest

Як саме створювати карту бажань на Новий рік

Спочатку оберіть місце, яке ви будете бачити щодня. Наприклад, можете розвісити її біля свого робочого місця або там, де ви любите перебувати найбільше. Це допоможе вам часто обдумувати свої цілі та ставати ближчими до них.

Потім подумайте про те, чого ви хочете досягти, наприклад, у плані сімейних стосунків, у стані здоров’я, у професійному житті, у відпочинку, хобі тощо. Після цього вам необхідно візуалізувати це, наприклад, вирізати картинки з журналів або роздрукувати собі їх.

Людина, яка створює карту бажань. Фото: Freepik

І, нарешті, складіть карту бажань і повішайте її на дошці або плакаті за допомогою скріпок або скотчей. Важливо розмістити найголовніше бажання в самому центрі карти, а ті, які не так важливі, повинні йти за спаданням.

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