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Карта желаний на Новый год 2025 — как правильно делать

28 ноября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Как правильно делать карту желаний на Новый год 2025 — пошаговая инструкция
Женщина, которая делает карту желаний. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

С приближением Нового года многие задумываются над тем, что бы такого загадать в новогоднюю ночь, но, к сожалению, не всегда удается осуществлять все это. Чтобы не откладывать мечты на потом, сделайте карту желаний, а чтобы не допустить ошибку, узнайте, как ее создавать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что такое карта желаний

Карта желаний — это плакат или доска, где написаны ваши мечты, цели и желания. Она напоминает о важности воплощать свои мечты, визуализирует и собирает все желания в одном месте. Создать эту карту можно как в режиме онлайн, например, в приложениях WishWish, Vision Board или Trello, так и на бумаге.

Но интереснее сделать карту желаний на Новый год в бумажном виде, приобщив к этому процессу близких или создав ее самому.

Карта желанный
Готовая карта желаний. Фото: Pinterest

Как создавать карту желаний на Новый год

Сначала выберите место, которое вы будете видеть каждый день. Например, можете развесить ее возле своего рабочего места или там, где вы любите находиться больше всего. Это поможет вам часто обдумывать свои цели и становиться ближе к ним.

Затем подумайте о том, чего вы хотите достичь, например, в плане семейных отношений, в состоянии здоровья, в профессиональной жизни, в отдыхе, хобби и т.д. После этого вам необходимо визуализировать это, например, вырезать картинки из журналов или распечатать себе их.

Создание карты желаний
Человек, создающий карту желаний. Фото: Freepik

И, наконец, сложите карту желаний и повесьте ее на доске или плакате с помощью скрепок или скотчей. Важно разместить самое главное желание в самом центре карты, а те, которые не так важны, должны следовать по убыванию.

Напомним, мы писали, что можно подарить своим детям на Новый год.

Ранее мы рассказывали о том, какие вещи необходимо выбросить до Нового года 2025, чтобы привлечь удачу.

Также мы сообщали о том, какой овощ ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол.

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