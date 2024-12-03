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Як створити новорічні іграшки з природних матеріалів за копійки

3 грудня 2024 19:43
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити новорічні іграшки з природних матеріалів своїми руками — ідеї та лайфхаки
Жінка розмальовує шишку на новорічне свято. Фото: shutterstock.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Новий рік — це чудова нагода проявити свої творчі здібності та створити оригінальні прикраси для дому чи новорічної ялинки своїми руками. А використання природних матеріалів для виготовлення іграшок дозволить не лише заощадити, але й зробити декор екологічним та унікальним.

Новини.LIVE пропонує Вам дізнатися про найкращі ідеї новорічних іграшок з природних матеріалів, які створять святковий настрій в оселі без зайвих витрат. Обирайте ідеї, які вам до душі, та наповнюйте свій дім затишком!

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Які є переваги створення декору з природних матеріалів

Варто одразу наголосити, що новорічні іграшки з природних матеріалів мають ряд переваг, які не мають звичайні прикраси: 

  • завдяки екологічності ви не шкодите довкіллю;
  • природні матеріали часто безкоштовні, їх можна принести з лісу, парку тощо;
  • виготовлення таких прикрас розвиває творчі здібності у дітей;
  • для дорослих створення іграшок може стати способом зняти стрес;
  • прикраси handmade можуть бути доповненням різдвяного або новорічного подарунка; 
  • ваш декор буде особливим і неповторним.

 

Які є переваги створення декору з природних матеріалів
Створення новорічного декору. Фото: shutterstock.com

Як зробити новорічні іграшки власноруч — корисні лайфхаки 

Перед тим як розпочати свою роботу над іграшками пропонуємо вам прочитати такі корисні поради: 

  1. Поєднуйте природні матеріали з тканинами та мереживом. Це додасть ніжності вашим прикрасам.
  2. Додайте аромат, створивши прикрасу з апельсина, мандарина, лимона, лайма чи кориці. Додавайте декоративні елементи з розмарину, бад'яну чи кардамону. 
  3. Експериментуйте з фарбами — золото, срібло чи білий колір чудово передають зимову атмосферу.
  4. Залучайте дітей. Створення іграшок стане захопливим сімейним заняттям.
  5. Використовуйте перероблені матеріали — старі ґудзики, стрічки, залишки шпагату чи клаптики тканини знайдуть нове життя у вашому декорі.

 

Як зробити новорічні іграшки власноруч — корисні лайфхаки
Природні матеріали для декору. Фото: freepik.com

Ідеї для новорічних іграшок із природних матеріалів

1. Шишки з глітером

Шишки — універсальний природний матеріал для новорічних прикрас. Їх можна розфарбувати, нанести трохи блиску або поєднати з червоними ягодами та зеленою гілочкою ялинки — все залежить від вашої фантазії.  

 

Ідеї для новорічних іграшок із природних матеріалів
Створення новорічної прикраси з шишок. Фото: freepik.com

Що знадобиться:

  • соснові чи ялинові шишки;
  • клей ПВА;
  • глітер (блискітки) або біла, срібна чи золота фарба;
  • стрічки або мотузка для підвішування.

Інструкція:

  1. Якщо використовуєте блискітки, нанесіть на шишку нокий шар клею та обсипте глітером, щоб покрити поверхню.
  2. Дайте висохнути, прив’яжіть стрічку для підвішування.
  3. Якщо обрали фарбу — просто розфарбуйте потрібну вам ділянку або всю шишку. 

 

Як створити іграшку з шишки
Новорічні іграшки з шишок. Колаж: Новини.LIVE

2. Декор із сухих апельсинів

Сушені апельсинки виглядають яскраво та святково. Також можна використати лимон або лайм. Цікавою ідеєю буде висушити шкірку апельсина, залишивши його форму. або поєднати таку прикрасу з корицею, бад'яном чи кардамоном. 

 

Як зробити декор з апельсину
Новорічний декор з апельсину. Фото: google.com

Що знадобиться:

  • апельсини;
  • духовка або сушарка;
  • стрічки, джгутовий шпагат, палички кориці, зірочки анісу, гілочки розмарину.

Інструкція:

  1. Наріжте апельсини тонкими кружечками.
  2. Сушіть у духовці при температурі 50–70°C протягом 2–3 годин.
  3. Стрічки використовуйте як підвіски для ялинки, скріплюючи з корицею та анісом.

 

Як створити іграшку на ялинку з апельсина
Новорічні прикраси з апельсину і кориці. Колаж: Новини.LIVE
Як зробити з кориці та апельсину новорічну іграшку
Новорічні прикраси з апельсину і кориці. Колаж: Новини.LIVE

3. Ялинкові прикраси з горіхів

Горіхи, зокрема волоські, ідеально підходять для створення іграшок. Їх можна завернути у фольгу, розфарбувати золотом або сріблом, посипати блискітками. Можна зробити цікаві вироби з горіхової шкаралупи. 

Пропонуємо найпростіший та найбюджетніший варіант, для якого знадобиться:

  • горіхи в шкаралупі;
  • золота фарба;
  • клейовий пістолет або інший міцний клей;
  • стрічки або шпагат.

Інструкція:

  1. Пофарбуйте шкаралупу горіхів фарбою та дайте висохнути.
  2. Приклейте стрічку для підвішування.

 

Як зробити ялинкові прикраси з горіхів
Ялинкові прикраси з горіха. Колаж: Новини.LIVE
Як зробити іграшку на ялинку з горіха
Ялинкові прикраси з горіха. Колаж: Новини.LIVE

4. Віночок з гілок

Зробіть святковий вінок для дверей із ялинових гілок і шишок.

Що знадобиться:

  • тонкі гілки;
  • дріт;
  • шишки, ягоди горобини, стрічки.

Інструкція:

  1. Сформуйте каркас із гілок, закріпивши їх дротом.
  2. Декоруйте шишками, ягодами та стрічками.

Пропонуємо подивитися корисну відеоінструкцію: 

 

5. Сніжинка або зірка з гілочок 

Матеріали:

  • тонкі гілочки (6 штук однакової довжини);
  • шпагат або мотузка;
  • декоративні елементи (сухі ягоди, ялинові гілочки, стрічки, мереживо).

Інструкція:

  1. Складіть три гілочки у формі сніжинки, закріпивши їх у центрі шпагатом.
  2. Додайте ще три гілочки, щоб створити завершену шестикутну форму. Обмотайте місця перетину шпагатом для міцності.
  3. Прикрасьте сніжинку: приклейте на кінці або центр ялинові гілочки, сухі ягоди чи стрічки.
  4. Додайте петлю зі шпагату, щоб підвісити прикрасу.

 

Як зробити новорічні іграшки з природних матеріалів своїми руками
Ялинкова іграшка з гілок. Фото: freepik.com
Як зробити ялинкову іграшку з гілок
Ялинкова іграшка з гілок. Колаж: Новини.LIVE

6. Зірка з паличок кориці 

Матеріали:

  • палички кориці (6 штук);
  • шпагат або червоно-біла нитка;
  • бад'ян, гвоздика для декору.

Інструкція:

  1. Розкладіть палички кориці у формі зірки (три перехресні пари).
  2. З'єднайте кінці кожної пари за допомогою нитки або шпагату.
  3. У центр зірки приклейте бадьян чи кілька гвоздик, створивши акцент.
  4. Закріпіть петлю зверху, щоб прикрасу можна було повісити.

 

Як зробити прикрасу з паличок кориці
Прикраси з паличок кориці. Колаж: Новини.LIVE

7. Ялинка з кавових зерен 

Матеріали:

  • картон (для основи);
  • клей (клейовий пістолет або ПВА);
  • кавові зерна;
  • шпагат або тонка мотузка;
  • декоративний бантик.

Інструкція:

  1. Виріжте трикутник з картону, щоб створити основу для ялинки.
  2. Обмотайте краї трикутника шпагатом для акуратного вигляду.
  3. Покрийте поверхню трикутника клеєм і акуратно викладіть кавові зерна. Щільно притисніть зерна, щоб вони трималися.
  4. Прикрасьте верхівку ялинки бантиком або бусинкою.
  5. Зробіть петлю з мотузки на верхівці для підвішування.

 

Як зробити ялинку з кавових зерен
Ялинка з кавових зерен. Фото: google.com

Ці прикраси виглядають затишно, стильно і приносять святкову атмосферу, при цьому вони дуже прості у виготовленні. 

Придумуйте свої новорічні іграшки з природних матеріалів й створюйте затишок та свято у своїй оселі!

Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку 2025 року, які кольори обрати, щоб задобрити символ року Змію та який декор зараз у тренді. 

Нагадаємо, ми писали, як красиво загорнути подарунок до Дня Святого Миколая або на інше новорічне свято.  

Також пропонуємо вам дізнатися, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм на удачу.

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